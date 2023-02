Bildungsdirektion Wien: Sprachliche und kulturelle Vielfalt in der Schule gestalten

Das Sprachförderzentrum der Bildungsdirektion für Wien lädt am 22. Februar zur MINI-Messe ins AK Bildungszentrum ein

Wien (OTS/RK) - „Mit dem muttersprachlichen Unterricht werden mehrsprachig aufwachsende Schüler:innen bestmöglich gefördert. Wir wissen, dass die Kinder, die ihre erste Sprache gut können, deutliche Vorteile beim Erlernen der deutschen Sprachen haben“, betont Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Der Erstsprachenunterricht wird an 197 Schulen in 24 Sprachen angeboten. Die angebotenen Sprachen sind Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Bulgarisch, Chinesisch, Farsi, Italienisch, Koptisch, Kurdisch, Nepali, Paschtu, Polnisch, Portugiesisch, Romanes, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Somali, Spanisch, Tschechisch, Tschetschenisch, Türkisch und Ukrainisch.

Der muttersprachliche Unterricht ist in den Regelunterricht integriert. Für die Sprachgruppen, die an den Schulen weniger vertreten sind, werden am Nachmittag Kurse gehalten. Das Sprachförderzentrum der Bildungsdirektion Wien koordiniert und organisiert den muttersprachlichen Unterricht. 214 muttersprachliche Pädagog:innen unterstützen in diesem Schuljahr rund 18.000 Kinder. Wichtig ist eine gute Zusammenarbeit aller am Prozess der sprachlichen Bildung der Schüler:innen beteiligten Lehrkräfte an der Schule. Die MINI-Messe macht diese Zusammenarbeit sichtbar und fördert den Austausch zwischen den Deutsch-Sprachförderpädagog:innen und den erstsprachlichen Lehrkräften.

Die MINI-Messe ist eine Informationsveranstaltung zu den Themen Mehrsprachigkeit und Interkulturalität. Zielgruppe der Veranstaltung sind Pädagog:innen, die im muttersprachlichen Unterricht und in der Förderung in Deutsch als Zweitsprache tätig sind. Im Rahmen der MINI-Messe präsentieren zahlreiche Aussteller:innen ihre Angebote und Aktivitäten: Verlage stellen ihr neuestes Repertoire aus dem Bereich der sprachlichen Bildung vor, Bildungsinstitutionen, Organisationen und Initiativen informieren über ihre Serviceleistungen im Bereich Sprachförderung und Interkulturalität im pädagogischen Kontext.

Die Messe findet heuer am 22. Februar 2023 von 14:00 bis 17:00 Uhr im AK Bildungszentrum statt.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.bildung-wien.gv.at

