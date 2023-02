„WELTjournal“ und „Fokus Europa“ über „Ein Jahr Ukraine-Krieg“

Im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts am 22. Februar ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, überfiel Russland die Ukraine. Schätzungen zufolge wurden im Krieg seither auf beiden Seiten jeweils mehr als 100.000 Menschen getötet oder verletzt. Zum Jahrestag wird eine neue großangelegte Offensive der russischen Armee befürchtet. Im Rahmen des ORF-Schwerpunkts „Ein Jahr Ukraine-Krieg“ (Details unter presse.ORF.at) zeigt das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – dazu am Mittwoch, dem 22. Februar 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 Patrick A. Hafners Reportage „Ukraine – ein Jahr Krieg“. Im anschließenden „Fokus Europa“ (23.05 Uhr) widmet sich Andreas Mayer-Bohusch ebenfalls dem nun schon ein Jahr dauernden Krieg in der Ukraine.

WELTjournal: „Ukraine – ein Jahr Krieg“

„WELTjournal“-Reporter Patrick A. Hafner ist von der Hauptstadt Kiew bis an die Front bei der rückeroberten Stadt Cherson im Süden gefahren, in der die Bewohner/innen ihr Leben unter ständigem Beschuss russischer Artillerie zu meistern versuchen. Zu Wort kommen erstmals auch ausländische Frontkämpfer, unter ihnen ein Österreicher: der 43-jährige Vorarlberger mit dem Kampfnamen „Phönix“ ist als Freiwilliger mit großen Erwartungen in die Ukraine gegangen, um deren Unabhängigkeit zu verteidigen, und blickt nun desillusioniert auf seinen Einsatz zurück. Andere wiederum rüsten sich für eine befürchtete Neu-Invasion der russischen Armee aus dem Norden. Zivilisten der Territorialverteidigung, einer Art Bürgerwehr, legen Schützengräben an und lernen den Umgang mit der Waffe. Das Trauma, das der Angriffskrieg und die Kriegsverbrechen der russischen Armee hinterlassen haben, hat die Ukrainer mobilisiert, sich dem Feind mit allem, was sie haben, entgegenzustellen. Allerdings ist nicht jeder bereit, sein Leben zu riskieren. Junge Männer, die sich aus unterschiedlichsten Gründen nicht vorstellen können zu kämpfen, fühlen sich nach einem Jahr Krieg von weiten Teilen der Gesellschaft angefeindet.

„Fokus Europa“ zu „Ein Jahr Ukraine-Krieg“

Anschließend an das „WELTjournal“ steht um 23.05 Uhr in ORF 2 eine neue Ausgabe von „Fokus Europa“ auf dem Programm. Andreas Mayer-Bohusch widmet sich darin ebenfalls dem nun schon ein Jahr dauernden Krieg in der Ukraine. Dabei geht es um folgende Themen:

Aufrüstung: Europa unterstützt die Ukraine militärisch mit Munition und modernen Kampfpanzern und mit sehr viel Geld. EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn erklärt, welche Milliardenkredite und -haftungen Europa für die Ukraine übernimmt. Live im Studio ist dazu Außenminister Alexander Schallenberg zur aktuellen Lage zu Gast.

Geschlossen: Noch hält die EU gemeinsam fest zur Ukraine, aber wie lange noch? Im Europaparlament wird über weitere Militärhilfen für die Ukraine und neue Russlandsanktionen verhandelt. Viele bezweifeln inzwischen den Sinn der Russlandsanktionen, aus dem Parlament in Straßburg berichtet Peter Fritz.

Stillstand: Die diplomatischen Kontakte zwischen der Europäischen Union und Russland liegen auf Eis und in Moskau will niemand über Europa und den Krieg in der Ukraine reden, berichtet ORF Korrespondentin Miriam Beller aus Moskau.

