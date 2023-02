Nothilfe nach neuerlichem Erdbeben: Wiener Tafel unterstützt Direkthilfe vor Ort

Spende ermöglicht es der Schwesterntafel Tider, Betroffene mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen.

Wien (OTS) - Das schwere Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat bereits fast 50.000 Menschenleben gefordert, die Zahl der Toten und Verletzten steigt kontinuierlich weiter an – und gestern Abend erschütterten neuerliche Erdstöße die Region. Überlebende stehen vor den Trümmern ihrer Existenz, extreme Kälte verschlimmert die Situation zusätzlich. Die Wiener Tafel hat daher beschlossen, ihre Schwesterntafel Tider, die vor Ort Betroffene u. a. mit dringend benötigten Lebensmitteln, Trinkwasser und Hilfsgütern – wie Hygiene- und Babyartikeln, Zelten und Schlafsäcken – versorgt sowie medizinische Versorgung koordiniert, auf direktem Wege mit einer Spende in Höhe von 70.000 Euro zu unterstützen.

Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel: “Die Bilder, die uns aus der Region erreichen, sind erschütternd. Unsere Kolleginnen und Kollegen von unserer Schwesterntafel Tider haben innerhalb weniger Stunden reagiert und kümmern sich seit Beginn der Erdbebenkatastrophe ununterbrochen um die Menschen in der Region. Wir wollen dazu beitragen, dass diese lebensnotwendige Unterstützung geleistet werden kann, denn wir wissen, dass diese Hilfe genau dort ankommt, wo sie auch weiterhin so dringend gebraucht wird.”

Nil Tibukoğlu, General Managerin von Tider: “Tausende von Menschen wurden durch das Erdbeben obdachlos. Der Zugang zu Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Produkten war für all diese Menschen von einem Tag auf den anderen nicht mehr gegeben – und die Versorgung ist nach wie vor schwierig. Über unsere Tafel und die Katastrophenplattform, die wir gemeinsam mit vielen anderen lokalen NGOs vor ein paar Jahren gegründet haben, können wir die Opfer rasch und zielgerichtet versorgen.”

Umfassendes Know-how in der Katastrophenhilfe

Tider verfügt über ein Netzwerk von mehr als 60 lokal geführten Tafelorganisationen in der Türkei, davon elf direkt im Katastrophengebiet, und ist Teil von Afet Platformu, einem Zusammenschluss von 26 regionalen NGOs. Die Gruppe wurde im Jänner 2020 (nach dem Erdbeben der Stärke 6,7 in Elazig) gegründet und verfügt über große Erfahrung in der Katastrophenhilfe: Logistik, Verteilung von Lebensmitteln und Koordination von Ehrenamtlichen sowie Verteilzentren für Lebensmittel im ganzen Land ermöglichen rasches und effizientes Handeln. Hand in Hand mit Afet sowie mithilfe tausender Freiwilliger verteilt Tider Hilfsgüter in den betroffenen Dörfern, Versorgungslagern und Notunterkünften.

“Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind die Grundlage der Wiener Tafel und aller Partnerorganisationen im Global FoodBanking Network (GFN) bzw. von FEBA (European Food Bank Federation). Auch wir sind auf Spenden angewiesen, um Armut, Hunger und Lebensmittelverschwendung in Österreich bekämpfen zu können. Daher war es uns ein großes Anliegen, in dieser Ausnahmesituation rasch zu handeln, denn schnelle Hilfe hilft doppelt. Wir haben dafür unsere Reserven mobilisiert und hoffen auf die Unterstützung der Österreicher:innen über unseren eigens eingerichteten Katastrophenfonds”, so Gruber.

Bildmaterial: Die Fotos können für redaktionelle Zwecke verwendet werden (© Tider).

