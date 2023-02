"Mit offenen Daten", ARTEs neues Investigativ-Magazin, startet mit Enthüllungen zu Wagner-Chef Prigoschin (FOTO)

Strasbourg (ots) - In Koproduktion mit Welt am Sonntag und CAPA Presse lanciert ARTE das investigative Magazin "Mit offenen Daten", dessen Beiträge auf der Grundlage von Open-Source-Intelligence-Methoden (OSINT) entstehen. OSINT-Recherchen greifen auf soziale Netzwerke, frei zugängliche Datenbanken im Internet, Satellitenbilder und Tracking-Tools für Schiffe und Flugzeuge zurück.

In der ersten Ausgabe, "Die Prigoschin-Akten", ist es den beiden Journalistinnen Alexandra Jousset und Ksenia Bolchakova gelungen, dank zugespielter interner Unterlagen einen exklusiven Einblick in die Söldnergruppe und Geheimorganisation "Wagner" zu gelangen. Die rund 2500 Dokumente belegen, dass Milliardär Jewgeni Prigoschin Hauptanstifter der von Russland ausgehenden Hacker-Angriffe und Desinformationskampagnen gegenüber den USA und Europa ist. Die Untersuchung zeigt: Die Wagner-Gruppierung ist damals wie heute ein Schlüsselelement in den echten und virtuellen Kriegen, an denen der Kreml beteiligt ist.

"Mit offenen Daten" besteht aus sechs rund halbstündigen Ausgaben pro Jahr, die in der ARTE-Mediathek sowie auf dem ARTE-YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Manuel Schönung

Referent für Presse und PR

manuel.schoenung @ arte.tv | +33 3 90 14 20 09