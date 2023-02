Licht für die Welt bei Zero Project Konferenz geehrt

Das Ziel „Eine Welt ohne Barrieren“ eint Licht für die Welt und die jährlich in Wien stattfindende Konferenz

Wien (OTS) - „Die Zero Project Conference bringt innovative Köpfe, Aktivist*innen und Entscheidungsträger*innen zusammen, um dem gemeinsamen Ziel, eine Welt ohne Barrieren, näher zu kommen. Ich bin stolz, dass zwei Innovationen von Licht für die Welt ausgezeichnet werden“, sagt Julia Moser, Geschäftsführerin Licht für die Welt Österreich, anlässlich der von 21. bis 24. Februar in Wien stattfinden Konferenz. Folgende Programme werden mit dem Zero Project Award 2023 geehrt:

Onlineplattform EnableMe Kenia

Die Onlineplattform EnableMe Kenia verbindet Menschen mit Behinderungen in Kenia online und stellt wichtige Informationen aus den Lebensbereichen Arbeit, Bildung, Gesundheit, politische Partizipation, Partnerschaft und vieles mehr zur Verfügung.

Jeden Monat werden unterschiedliche Themen diskutiert und über Social Media verbreitet. Anlässlich der Wahlen 2022 in Kenia hat sich EnableMe unter dem Hashtag #thedisabilityvote2022 für barrierefreie Wahlen eingesetzt. „Der Onlinechat zu den Wahlen ist durch die Decke gegangen. Mehr als 614.000 User*innen haben sich an der Diskussion beteiligt. Sie ist auf die Mainstream Medien übergesprungen und sieben Menschen mit Behinderungen haben Mandate erhalten. Das ist der höchste Anteil, den wir im kenianischen Parlament je hatten“, berichtet Faith Masengo, Innovation Lead bei EnableMe in Kenia.

Inklusive Wahlen

Viele Menschen mit Behinderungen können in Burkina Faso nicht an Wahlen teilnehmen. Fehlendes Wissen und Diskriminierung, unzugängliche Informationen sowie physische Barrieren verhindern die politische Teilhabe in einem ohnehin schon schwierigen politischen Umfeld.

In Zusammenarbeit mit lokalen Behörden hat Licht für die Welt bewusstseinsbildende Maßnahmen verbreitet und einen Leitfaden für inklusive Wahlen erstellt. „Ich bin sehr stolz, dass unser Projekt unter den Gewinner*innen ist. Das heißt, es ist innovativ, es hat Impact und es dient anderen als Vorbild“, zeigt sich Étienne Bagré, Länderdirektor von Licht für die Welt Burkina Faso, über die Auszeichnung erfreut.

