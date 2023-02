BMKÖS/Mayer: RSO darf nicht Sparzwängen zum Opfer fallen

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: Kultureller Auftrag muss bei neuer Finanzierungsstruktur des ORF mitgedacht werden.

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer betont angesichts der gestern von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann präsentierten Sparpläne die internationale wie nationale Bedeutung des ORF Radiosymphonieorchesters:

„Das RSO ist ein Orchester von Weltrang und spielt vor allem in Bezug auf die zeitgenössische Musik eine tragende Rolle für die österreichische Kulturlandschaft. Und auch was die Rolle von Frauen in der klassischen Musik angeht, werden hier immer wieder neue Maßstäbe gesetzt“, so Staatssekretärin Mayer. „Es kann und darf nicht sein, dass dieser wunderbare Klangkörper Sparzwängen zum Opfer fällt. Der kulturelle Auftrag darf bei den anstehenden Diskussionen über die Finanzierungsgrundlage des ORF nicht außer Acht gelassen werden. Dafür werde ich mich auch persönlich in den nächsten Wochen auf Regierungsebene einsetzen. Für mich ist klar: Es muss eine Lösung für den Fortbestand des RSO geben.“

