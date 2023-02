Terminaviso: Pressekonferenz mit Vizekanzler Kogler, Staatssekretär Tursky, AK-Präsidentin Anderl und stv. WKO-Generalsekretärin Kühnel

Wien (OTS) - Vizekanzler Werner Kogler, Staatssekretär Florian Tursky, Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl und die stv. Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Mariana Kühnel laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema „Digitale Kompetenzoffensive für Österreich“.

Sowohl bei digitalen Basiskompetenzen in der Bevölkerung, als auch bei IT-Fachkräften braucht es neue Bemühungen. Die bringt nun die Umsetzung der „Digitalen Kompetenzinitiative für Österreich“ unter Federführung des BMF. In einem „nationalen digitalen Kraftakt“ werden alle Stakeholder und Initiativen in Österreich für bessere digitale Kompetenzen gebündelt. Dazu treffen sich erstmals Expertinnen und Experten der Sozialpartner und Vertreter von Organisationen aus Bildung und Wissenschaft.

Zeit: Donnerstag, 23.02.2023, um 09:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)

Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit. Im Anschluss an die Pressekonferenz wird es außerdem die Möglichkeit für einen Kameraschwenk beim ersten Treffen des Digital Skills Advisory Board geben.

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Die Pressekonferenz wird auf den Facebook-Seiten des Finanzministeriums und des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport live übertragen.

