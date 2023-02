E-Ladestationen: SMATRICS-Ladekarte wird dank weiterer Roaming-Partner zur Nummer 1 bei Netzabdeckung

Ladekarte ermöglicht einfachen Zugang zu 15.000 Ladepunkten in ganz Österreich und hat größte Reichweite aller Anbieter

Wien (OTS) - Starke Roaming-Partnerschaften sind ein wichtiger Eckpfeiler des SMATRICS-Erfolgsrezeptes. Mit nur einer Ladekarte können SMATRICS-Kund:innen ab sofort dank Ausweitung des Roaming-Partner-Netzwerkes auf rund 15.000 öffentliche Ladepunkte in Österreich zurückgreifen. In ganz Europa stehen den Kund:innen damit sogar mehr als 120.000 Ladepunkte zur Verfügung.

Die Zahl von E-Autos in Österreich steigt weiter an: Mit dem Jahreswechsel 2022/2023 waren mehr als 110.000 rein elektrisch betriebene Autos in Österreich unterwegs. Damit E-Autofahrer:innen möglichst einfach und bequem auch bei Langstrecken- und internationalen Fahrten laden können, setzt Österreichs E-Mobilitäts-Spezialist SMATRICS auf eine Erweiterung seines Roaming-Netzes.

Neu im SMATRICS-Roaming-Netz ist die Salzburg AG. Damit sind nun alle österreichischen Landes-Energieversorger Teil des Roaming-Netzes. Weiters neu hinzu gekommen sind u.a. Ladestationen der österreichischen Lade-Anbieter da emobil und ELLA sowie des Autofahrerclubs ÖAMTC.

„ Die SMATRICS-Ladekarte wird zum Schweizer Messer der E-Mobilität in Österreich “, sagt SMATRICS-CEO Hauke Hinrichs: Aktuell sind 15.000 Ladepunkte in Österreich mit nur einer Ladekarte oder der SMATRICS-App verfügbar, das entspricht mehr als 90 Prozent Abdeckung in Österreich. „Vertragsbasiertes Laden mit Roaming ist und bleibt die einfachste und wichtigste Abrechnungsmöglichkeit. Wir haben das Thema daher mit Nachdruck verfolgt und sind stolz darauf, dass Ladeangebot mit der höchsten Reichweite aller Ladeanbieter in Österreich zu haben“, betont CEO Hauke Hinrichs.

Branchen: Roaming statt Direct Payment

„Das hilft allen, die beruflich und privat sehr viel unterwegs sind – aber genauso jenen Kund:innen, die auch bei einer Urlaubsreise mit dem E-Auto gut versorgt sein wollen“, sagt Hinrichs. In umfassenden Roaming-Abkommen liegt für den SMATRICS-Chef die Zukunft, Direct Payment werde ein Randphänomen bleiben. „ Mit der SMATRICS-Karte bieten wir eine umfangreiche, transparente, schnelle und nutzerfreundliche Abdeckung unseres eigenen Highspeed-Ladenetzes und alle relevanten regionalen Anbieter:innen im Roaming. Das ist ein Rundum-Sorglos-Paket für E-Autofahrer:innen. “

Eine genaue Übersicht zum Ladenetzwerk gibt es auf https://smatrics.com/roaming-partner.

