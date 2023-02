Friedhöfe Wien: Spende über 32.000 Euro an Wiener Frauenhäuser

Wien (OTS) - Für jene da sein, die sensible Unterstützung benötigen: Das ist Teil des Alltags für Mitarbeiter*innen der Friedhöfe Wien. Nun hilft die Friedhöfe Wien GmbH auch auf anderem Wege und spendet 32.459,15 Euro für den Schutz von bedrohten Frauen und Kindern in Wien.

Die Summe stammt aus dem Verkauf von Materialien, die im Zuge von Feuerbestattungen im Krematorium Wien überdauern, aus Nachhaltigkeitsgründen jedoch nicht beigesetzt werden können. Etwa ein Drittel aller Verstorbenen, die sich für eine Feuerbestattung entscheiden, tragen medizinische Implantate, Gelenke oder Herzschrittmacher. Diese bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die nicht brennbar sind und daher keinen Platz in der Urne finden. Metalle werden jedoch nicht weggeworfen, sondern dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Der gesamte Erlös des Jahres 2022 kommt dem Verein Wiener Frauenhäuser zugute. Bereits in den Vorjahren wurden verschiedene Wiener Sozialprojekte ausgewählt, denen der Erlös zur Verfügung gestellt wurde.

„Durch gelebte Nachhaltigkeit ist es uns möglich, eine stattliche Summe an Wienerinnen und Wiener zurückzugeben – in Form von Spenden an Wiener Herzensprojekte“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH.

Die Maßnahmen rund um den Wertstoffkreislauf reihen sich in eine lange Liste ein, die seitens der Friedhöfe Wien GmbH im Sinne der Umwelt gesetzt werden. Als Orte der Erholung und der Natur sind die grünen Flächen der Friedhöfe Wien mehr als nur Begräbnisstätte und wesentlich für das Klima der Stadt.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Stering, BA BA MA

Friedhöfe Wien GmbH I Pressesprecherin



Simmeringer Hauptstraße 339 I 1110 Wien

Telefon: +43 (0)1 76070-28032

E-Mail: julia.stering @ friedhoefewien.at

www.friedhoefewien.at