ARBÖ: Semesterferien-Ende + „Häuslbauermesse“ + Martin Rütter = Stau am Wochenende

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende gehen die Semesterferien in Oberösterreich, der Steiermark sowie den deutschen Bundesländern Bayern, dem Saarland, Sachsen sowie in Teilen der Niederlande zu Ende. Neben dem Ferienende werden laut ARBÖ auch die „Häuslbauermesse“ in Klagenfurt und drei Auftritt von Martin Rütter für Staus sorgen.

Ab kommenden Montag, 27.02.2023, heißt es für die Schülerinnen und Schüler aus Oberösterreich und der Steiermark sowie den deutschen Bundesländer Bayern, Saarland und Sachsen wieder zurück auf die Schulbank. Der Ferienbeginn in Teilen der Niederlande, der Slowakei und der Tschechischen Republik wird auch seine Auswirkungen haben. Die ARBÖ-Experten erwarten auch diesmal den Samstag als Hauptreisetag. Im westlichsten Bundesland werden vor allem Tagesschifahrer ab dem frühen Samstagvormittag für Staus und Verzögerungen auf der Rheintalautobahn (A14) im Großraum Bregenz, auf der Arlbergschnellstraße (S16) zwischen Bludenz und dem Arlbergtunnel sowie der Silvrettastraße (L188) im Montafon sorgen. In Tirol wird es bis in den Mittag besonders auf der Fernpass Straße (B179), im gesamten Verlauf, der Inntalautobahn (A12), vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Reschenstraße (B180) bei Prutz sowie auf der Zillertalstraße (B169) wesentlich länger dauern. „Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen, dem Lermoosertunnel auf der B179 und dem Grenztunnel Vils/Füssen auf der B169 scheinen sehr wahrscheinlich“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Als Staustrecken im Bezirk Kitzbühel erwiesen sich an den vorigen Wochenenden die Eibergstraße (B173) im gesamten Verlauf und die Ötztal Straße (B186) im Bezirk Imst. Die längsten Blechkolonnen in Salzburg wird es laut ARBÖ wahrscheinlich auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Hallein und Knoten Pongau, der Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Saalfelden sowie auf der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Zell am See und St. Johann im Pongau geben. In der Steiermark werden die Ennstal Straße (B320) und der Knoten Selzthal sowie der Baustellenbereich bei Übelbach auf der Pyhrnautobahn (A9) ganz vorne in den Stauberichten stehen.

Zwtl.: „Häuslbauer-Messe“ lockt zehntausende Besucher nach Klagenfurt

Von Freitag bis Sonntag, 24.02.2023 bis 26.02.2023, wir Klagenfurt zum „Mekka“ für zukünftige HäuslbauerInnen. Auf rund 30.000 Quadratmeter am Messegelände der Landeshauptstadt präsentieren rund 400 Austeller alles rund um die Themen Baustoffe, Beratung, Dach, Fenster, Heizung, Innenausbau, Türen etc.

Viele der Besucher werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher werden Staus auf der Florian-Gröger-Straße, der Rosentaler Straße und der St. Ruprechter Straße ebenso wie in der Valentin-Leitgeb-Straße nicht ausbleiben. Wer ohne Stress anreisen will, kann die Parkplätze in der August-Jaksch-Straße oder beim Wörthersee-Stadion nutzen und die Shuttle-Busse, die kostenlos alle 15 Minuten verkehren, nutzen. Stadtbewohner können laut ARBÖ für die bequeme Anreise auf die Stadtbusse umsteigen. Die Haltestellen Klagenfurt-Messe-Ost und Klagenfurt-Messe-West befinden sich in unmittelbarer Nähe des Messegeländes.

Zwtl: Martin Rütter will in Graz, Linz und Wien „nur spielen“

Eine der bekanntesten Hundeexperten in der DACH-Region, Martin Rütter, gastiert mit seiner Show „Der will nur spielen“ in Graz, Linz und Wien. Am Mittwoch, 22.02.2023, startet das Programm ab 20 Uhr in der Tips-Arena in Linz. Einen Tag später, dem Donnerstag (23.02.2023) steht der gebürtige Duisburger ebenfalls ab 20 Uhr auf der Bühne der Stadthalle in Graz. In der Halle D der Wiener Stadthalle wird sich am Freitag, 24.02.2023, das größte Publikum für den studierten Tierpsychologen einfinden. Da viele mit dem eigenen Fahrzeug kommen sind lange Verzögerungen sehr wahrscheinlich. In Linz wird das speziell die Rosegger- und Ziegeleistraße sein. In Graz wird es vor Beginn und nach Ende der Show auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, am Jakominigürtel und der Münzgrabenstraße wesentlich länger dauern. Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug in Wien anreisen, sollten einiges an Geduld auf der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel im Nibelungenviertel mitbringen.

In Graz und Wien wird die Freude an einem gefundenen Parkplatz vermutlich durch die geltenden Kurzparkzonen eingeschränkt. In Graz gibt es in der Grünen Parkzone in der Zeit von 9 bis 20 Uhr zwar keine Zeiteinschränkung, dafür kostet das Tagesticket 9 Euro. In Wien gilt die generelle Kurzparkzone von Montag bis Freitag ebenfalls von 9 bis 20 Uhr. Hier ist die maximale Parkdauer aber auf 2 Stunden begrenzt. Außerdem schränken Anwohnerparkplätze die Anzahl von freien Stellenplätzen zusätzlich ein. „Reisen Sie sowohl in der oberösterreichischen als auch in der steirischen Landeshauptstadt sowie der Bundeshauptstadt so weit wie möglich mit den Öffis an. Genauere Infos darüber bekommen Sie bei uns unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123“, so ARBÖ-Experte Thomas Haider abschließend.

/Schuss)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at