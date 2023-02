Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 21. Februar 2023. Von Floo Weißmann: "Inszenierung in Kiew".

Innsbruck (OTS) - US-Präsident Biden untermauert mit seinem Besuch in Kiew die Schicksalsgemeinschaft des Westens

mit der Ukraine. Hoffnung auf ein baldiges Ende des Blutvergießens hat er nicht mitgebracht.

Politik lebt auch von Inszenierung; Bilder und Gesten prägen sich oft stärker ein als wortreiche Erklärungen. In dieser Hinsicht hat der US-Präsident mit seinem Überraschungsbesuch in der Ukraine einen Coup gelandet. Während er mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj – ebenfalls ein Meister der politischen PR – durch Kiew spazierte, heulten als passende Untermalung die Sirenen.

Biden sendet mit diesem Besuch eine Reihe von Botschaften an unterschiedliche Empfänger: Mut und Entschlossenheit an die amerikanischen Wähler, vor denen er womöglich bald eine neuerliche Präsidentschaftsbewerbung ausbreitet. Kurs halten an die Verbündeten, die zwischen Solidaritätsbekundungen für die Ukraine und Kriegsmüdigkeit in ihren Gesellschaften manövrieren. Zuversicht an die Ukrainer, gegen die gerade eine weitere Offensive rollt. Und eine Warnung an Moskau und vielleicht auch Peking, dass die Fortsetzung oder gar Eskalation des Krieges keinen Vorteil bringt.

Inhaltlich aber lieferte Bidens Spaziergang durch Kiew keine neuen Erkenntnisse. Er unterstreicht nur, dass der Westen sich der Verteidigung der Ukraine verschrieben hat und mit ihr beinahe zu einer Schicksalsgemeinschaft verschmolzen ist. Und dass die Ukraine auf absehbare Zeit militärische und nicht-militärische Unterstützung benötigt, um als selbstständiger und demokratischer Staat zu überleben. Was weiter fehlt, ist eine Perspektive, wie das Blutvergießen enden kann und was danach kommt.

Ein Jahr nach Russlands Invasion in der Ukraine stehen die Zeichen auf Abnützungskrieg. Hinter den Kulissen soll es Debatten über einen Ausweg geben, aber bisher ist kein tauglicher Vorschlag nach außen gedrungen, wie der Kreml anders als mit Waffen zum Rückzug bewogen werden kann. Einstweilen kapselt die russische Führung die eigene Bevölkerung in einer Parallelwelt ab, in der Russland nicht der Aggressor ist, sondern das Opfer, das um seine Existenz ringt. Schon vor der Invasion lautete die große Frage, ob und wie der Kreml aus dieser Sackgasse wieder herauskommt. Sie blieb bisher unbeantwortet.

In diesem Sinn überdeckt die Inszenierung eine gewisse Ratlosigkeit angesichts einer zivilisatorischen Tragödie, die jeden Tag weiter voranschreitet. Und sie überdeckt Versäumnisse und Fehleinschätzungen im Umgang mit Russ­land, die in der Rückschau deutlich geworden sind. Biden hat zwar recht, wenn er es als Erfolg feiert, dass die Ukraine nach einem Jahr Angriffskrieg weiter standhält. Aber die Aussicht auf ein wahrscheinliches zweites Kriegsjahr bleibt eine düstere.





