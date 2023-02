Daewoong Pharmaceutical Erreichte In 2022 Einen Umsatz In Höhe Von 1,16 Billionen KRW. Fexuclue Führt Mit Dem Höchsten Umsatz

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - -Erzielung eines Rekordumsatzes mit einem Geschäftsgewinn in Höhe von 106 Mrd. KRW und einem Nettogewinn von 80,1 Mrd. KRW, gemäß der Buchführung von 2022

- Nicht nur die stabile Positionierung von Fexuclue, sondern auch die Erlangung einer Genehmigung für ein neues Medikament für Envlo

Daewoong Pharmaceutical (CEO Seng-ho Jeon, Chang-jae Lee) gab seinen Jahresbericht 2022 bekannt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 % auf 1,16 Billionen KRW, während der Geschäftsgewinn um 11,0 % auf 106 Milliarden KRW und der Nettogewinn entsprechend um 123,9 % auf 80,1 Milliarden KRW zunahmen. Auf der Grundlage der konsolidierten Rechnungslegung, wurde ein Umsatz von 1,28 Billionen KRW, ein Geschäftsgewinn von 95,8 Milliarden KRW, sowie ein Nettogewinn von 76,1 Milliarden KRW erzielt.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis eines stabilen Umsatz- und Gewinnwachstums, das durch den Aufschwung des Exports von Nabota, dem Botulinumtoxin von Daewoong Pharmaceutical, sowie der Markteinführung von Fexuclue, einem neuen Medikament gegen die gastroösophageale Refluxkrankheit, das im Juli letzten Jahres auf den Markt kam, ermöglicht wurde.

Im ETC-Sektor stieg der Umsatz um 6,1 % von 7,78 Mrd. KRW aus dem Vorjahr auf 825,5 Mrd. KRW. Fexuclue, das Mitte letzten Jahres auf den Markt kam, konnte sich erfolgreich auf dem Markt etablieren, indem es in den großen Allgemeinkrankenhäusern des Landes landete und in nur vier Monaten einen kumulierten Umsatz von 10 Mrd. KRW erzielte, während Ursa, das Ergänzungsmittel zur Verbesserung der Leberfunktion, ebenfalls einen schnellen Erfolg erzielte. Es ist davon auszugehen, dass das Wachstum im ETC-Sektor stark ansteigen wird, da die Verschreibung von Fexuclue für Gastritis in der ersten Hälfte dieses Jahres in vollem Gange ist und da Envlo, ein Medikament zur Behandlung von Diabetes Typ Ⅱ und dem 36 neuen Medikament in Korea, auf den Markt kommt.

Nabota, ein Botulinumtoxin, wurde für 142 Mrd. KRW verkauft, sowie ein Anstieg um 78,5 % gegenüber 79,6 Mrd. KRW im Vorjahr, wobei der Umsatz in Übersee mit 123,3 % mehr als doppelt so hoch war. Auf dem US-Markt, dem weltweit größten Markt für Botulinumtoxin, stieg der Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 49 %. Auf den größten kontinentalen Märkten, wie Thailand und Brasilien, hat sich das Produkt als die am schnellsten wachsende Toxinmarke positioniert. Daewoong Pharmaceutical rechnet damit, noch in diesem Jahr eine Genehmigung für den Markteintritt in China zu erhalten. Es plant, den weltweiten Marktanteil von Nabota durch die Einführung in Ländern mit nachgewiesener hoher Marktfähigkeit wie Australien, Deutschland und Österreich zu erhöhen.

Im OTC-Sektor stieg der Umsatz um 11,7 % von 114,4 Mrd. KRW im Vorjahr auf 127,7 Mrd. KRW. EZN 6, ein fiebersenkendes Analgetikum, hat inmitten der COVID 19-Pandemie an Umsatz zugelegt, ebenso wie EasyDerm, ein neuer Feuchtverband, und Enerthistle, ein funktionelles Lebensmittel für die Lebergesundheit, das in führenden Supermärkten verkauft wird. Daewoong Pharmaceutical plant die Ausweitung des entsprechenden Geschäftsbereiches durch die Stärkung von Haushaltsarzneimitteln, Arzneimitteln zur Vorbeugung und Verbesserung von altersbedingten Symptomen, sowie Senomega, einem Nahrungsergänzungsmittel für den Blutkreislauf.

Im globalen und anderen [1] Sektor verzeichneten die Umsätze 20,3 Milliarden KRW. Daewoong Pharmaceutical hat eine technische Exportvereinbarung für insgesamt 1,2 KRW Billionen für Fexuclue unterzeichnet, die im ersten Jahr der Veröffentlichung im Lande eine medizinische Zulassung in Philippinen und Ecuador erhalten hat. Es plant, die Partnerschaft nach Europa und Russland auszuweiten.

Währenddessen investierte Daewoong Pharmaceutical 139,3 KRW Milliarden, 12 % des Jahresumsatzes, in Forschung und Entwicklung und konnte damit seit 2021 zwei Jahre in Folge ein neues Medikament entwickeln. Die Envlo-Tablette erhielt zuletzt in Korea eine Zulassung für die Behandlung von Diabetes mit Natriumglucosekotransporter 2 (SGLT2)-Inhibitoren. Es wurde letzten November als erstes Unternehmen für globale Innovativ-Produkte im Rahmen derFast Track (GIFT) of the Ministry of Food and Drug Safety ausgewählt, indem es für die Exzellenz und das Potenzial des neuen Medikaments anerkannt wurde.

Die Fexuclue-Tablette, die zuletzt offiziell im Juli im Lande eingeführt wurde, hat ihre Wirkung zur Verbesserung der Magenschleimhaut-Läsion akuter, sowie chronischer Gastritis zum ersten Mal unter den inländischen Kaliumblockern (P-CAB) in nur einem Monat der Markteinführung unter Beweis gestellt. Daewoong Pharmaceutical plant, die Position von Fexuclue als das beste Arzneimittel seiner Klasse zu festigen, indem es die Krankheiten hinzufügt, für die es wirksam ist, und die Form diversifiziert. Nabota, das während dessen im vergangenen Jahr auf dem europäischen Markt, dem weltweit zweitgrößten Markt für Botulinumtoxin, Fuß gefasst hat, treibt seinen Vorstoß auf den Weltmarkt für die Heilung von Krankheiten als erstes koreanisches Arzneimittel voran, nachdem es in den USA erfolgreich klinische Phase-2-Studien für zervikale Dystonie durchgeführt hat.

Daewoong Pharmaceutical erklärte, dass es sich bei dem vergangenen Jahr um das Jahr handelte, in dem Daewoong seine Fähigkeiten im Bereich Forschung und Entwicklung unter Beweis gestellt hat, indem es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erfolgreich neue Arzneimittel entwickelt hat, wie beispielsweise Fexuclue, das von Daewoong entwickelt, freigegeben und auf den Markt gebracht wurde, sowie Envlo, für das Daewoong eine Zulassung als neues Arzneimittel erhalten hat. Darüber hinaus wird sich Daewoong in diesem Jahr als globaler Gesundheitskonzern positionieren, indem es seine selbst-entwickeltes Troikas Daewoong - Fexuclue, Envlo und Nabota - zu einem globalen Blockbuster in der neuen Medizin ausbaut.

[1] Artikel, der weniger als 10 % des Umsatzes ausmacht (z. B. Konsignationsware)

