Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2022

€30-31 Millionen Gewinn vor Steuern erwartet

€324 Millionen Cash zum 31.12.2022

Eigenkapital mit über €500 Mio. im Zielkorridor von 30-35% EK-Quote

Nettoverschuldung von knapp unter €500 Mio. zum Jahresende

Die UBM Development AG rechnet auf Basis der aktuell vorliegenden Zahlen mit einem Gewinn vor Steuern von €30-31 Millionen für das Geschäftsjahr 2022. Angesichts des andauernden Stillstandes am Transaktionsmarkt ist das zwar ein respektables Ergebnis, liegt aber hinter den Erwartungen. Hauptverantwortlich dafür sind Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen und Übergaben, mit denen bis zum Jahresende 2022 gerechnet wurde. „Leider ist es uns im dritten von Krisen geprägten Jahr nicht gelungen, an die Ergebnisse der vorangegangenen beiden Jahre anzuschließen, sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler.

Starke Bilanz und hohe Cash Reserven

Zum 31.12.2022 verfügt UBM über €324 Mio. an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote weiterhin im Zielkorridor von 30-35%. Im vierten Quartal 2022 wurden aufgrund der soliden finanziellen Ausgangslage die ausstehenden €81,1 Millionen der UBM-Anleihe 2017-2022 aus eigenen Cash Reserven zurückgeführt. Diese solide Ausgangslage ist notwendig, um für Opportunitäten aber auch für negative Abweichungen ausreichend Reserven zur Verfügung zu haben. Die Nettoverschuldung lag zum Jahresende bei €499 Millionen.

Nachhaltige Pipeline sichert die Zukunft

Die zukünftige Profitabilität der UBM kann über die Ergebnisbeiträge der bestehenden € 2,1 Mrd. Entwicklungspipeline abgesichert werden. Insgesamt befinden sich die Projekte zum überwiegenden Teil (90%) in Deutschland und Österreich beziehungsweise in den Assetklassen Wohnen (56%) und Büro (44%). Über 180.000m² sind bereits in Holz-Hybridbauweise in Umsetzung oder geplant und zahlen so auf das Ziel ein, einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa zu werden.

Die endgültigen Zahlen sowie der Geschäftsbericht 2022 werden am 17. April 2023 veröffentlicht.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

