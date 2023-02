Dreame marschiert mit einem leistungsstarken Portfolio in die Niederlande, Belgien und Luxemburg

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Dreame, ein führendes Unternehmen im Bereich der Unterhaltungselektronik, hat vor Kurzem sein Geschäft auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg ausgeweitet und ist nun auf mehreren lokalen Einzelhandelsplattformen mit großartigen Verkaufsaktionen für alle Kunden erhältlich.

Dreame ist eine Technologiemarke für Verbraucher, die sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Zu seinen Produktlinien gehören Roboterstaubsauger, Nass- und Trockensauger, kabellose Staubsauger und Körperpflegeprodukte. Dreame ist derzeit bestens ausgerüstet und in der Lage, Hochgeschwindigkeitsmotoren mit 180.000 Umdrehungen pro Minute in Serie zu produzieren und erforscht die Technologie von Hochgeschwindigkeitsmotoren mit 200.000 Umdrehungen pro Minute.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Dreame mit seinem schlanken Design, seiner starken Leistung und der insgesamt hohen Qualität seiner Produkte weltweit enorme Popularität erlangt. Während des Black Friday im Jahr 2022 war der L10s Ultra von Dreame auf Platz 1 in der Kategorie Staubsaugerroboter auf Amazon Deutschland.

Aufgrund des florierenden Geschäfts in anderen Regionen Europas expandiert Dreame nun auch in die Niederlande, nach Belgien und Luxemburg. Zusammen mit den lokalen Einzelhändlern Ochama, Bol, Art&Craft und Robostofzuigers hat Dreame mehrere Kollektionen eingeführt, darunter zwei seiner Hauptprodukte in der Kategorie der Staubsaugerroboter – L10s Ultra und D10 Plus.

Zu den Hauptfunktionen von L10s Ultra gehören:

Vollständig automatisierte Reinigung: automatische Staubsammlung, Wischreinigung, Wischtrocknung und Wasserzufuhr für ein vollständig automatisiertes Reinigungserlebnis;

automatische Staubsammlung, Wischreinigung, Wischtrocknung und Wasserzufuhr für ein vollständig automatisiertes Reinigungserlebnis; Leistungsstarkes Staubsaugen: 5.300Pa Saugkraft mit einfacher Haarentfernung sowie eine Teppicherkennungsfunktion, die den Mopp anhebt und die Saugleistung erhöht, um Teppiche besser zu reinigen.

5.300Pa Saugkraft mit einfacher Haarentfernung sowie eine Teppicherkennungsfunktion, die den Mopp anhebt und die Saugleistung erhöht, um Teppiche besser zu reinigen. Robustes Wischen: 2 Rotationsmopps, die unter Druck rotieren, und automatische Wassernachfüllung mit einem 2,5-Liter-Tank für sauberes Wasser für eine hervorragende Hartbodenreinigung.

2 Rotationsmopps, die unter Druck rotieren, und automatische Wassernachfüllung mit einem 2,5-Liter-Tank für sauberes Wasser für eine hervorragende Hartbodenreinigung. Mop Self-Cleaning: Ein automatisches Reinigungssystem reinigt die Mopps, schleudert sie gegen die genoppte (und abnehmbare) Grundplatte und trocknet sie mit Heißluft.

Zu den Hauptfunktionen von D10 Plus gehören:

Automatische Entleerung mit hoher Kapazität: entleert sich automatisch und bietet bis zu 45 Tage unabhängige Reinigung für ein noch besseres Reinigungserlebnis.

entleert sich automatisch und bietet bis zu 45 Tage unabhängige Reinigung für ein noch besseres Reinigungserlebnis. Bemerkenswertes Reinigungserlebnis: Die leistungsstarke 4.000-Pa-Saugkraft und die Mehrflächenbürste nehmen mühelos große Verschmutzungen, feinen Staub, Tierhaare und vieles mehr auf.

Die leistungsstarke 4.000-Pa-Saugkraft und die Mehrflächenbürste nehmen mühelos große Verschmutzungen, feinen Staub, Tierhaare und vieles mehr auf. DualBoost Auto-Empty System: Die hocheffiziente DualBoost-Entleerungsautomatik drückt Luft durch eine Öffnung in den Staubbehälter des Roboters und zieht sie durch eine andere Öffnung wieder heraus, um ihn schnell und gründlich zu entleeren und gleichzeitig Verstopfungen zu vermeiden.

Die hocheffiziente DualBoost-Entleerungsautomatik drückt Luft durch eine Öffnung in den Staubbehälter des Roboters und zieht sie durch eine andere Öffnung wieder heraus, um ihn schnell und gründlich zu entleeren und gleichzeitig Verstopfungen zu vermeiden. Automatisiertes Staubsaugen: Saugt, wischt und entleert sich automatisch für eine effiziente, vielseitige Reinigung.

Zusätzlich zu den robotergestützten Staubsaugern verfügt Dreame auch über Waschsauger und kabellose Staubsauger wie H12 Pro und T30, die Verbrauchern eine Vielzahl von Optionen bieten.

Ab dem 20. Februar wird Dreame seine erste Verkaufsaktion in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg durchführen. Den Kunden werden tolle Angebote mit Rabatten bis zu 13 % angeboten.

Für weitere Informationen zum Verkauf besuchen Sie bitte die offizielle Website von Ochama, Bol, Art&Craft, Robostofzuigers und geben Sie im Suchfeld „Dreame" ein. Um mehr über Dreame zu erfahren, besuchen Sie bitte Facebook, Instagram oder die offizielle Website von Dreame.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder besuchen Sie unsere offizielle Website.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2005681/Dreame.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-marschiert-mit-einem-leistungsstarken-portfolio-in-die-niederlande-belgien-und-luxemburg-301750819.html

Rückfragen & Kontakt:

Aonan Li,

aonanli @ dreame.tech