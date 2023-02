Pro & Contra aus PULS 24 & PULS 4: Ein Jahr Krieg – Mit Waffen oder Diplomatie zum ukrainischen Frieden?

Wien (OTS) - Zwischen Russland und der Ukraine sind die Fronten verhärtet. Die EU setzt statt diplomatischer Initiativen auf Waffenlieferungen. Doch rückt ein Kriegsende damit in weite Ferne? Darüber diskutieren in "Pro & Contra" am Dienstag, den 21. Februar auf PULS 24 (21:15 Uhr) & PULS 4 (22:10 Uhr) Othmar Karas, Andreas Mailath-Pokorny, Velina Tchakarova, Veit Dengler, Franz Alt und Vasyl Khymynets.

Hunderttausend getötete Soldat:innen auf beiden Seiten, zehntausende zivile Opfer, 65.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen und acht Millionen geflüchtete Ukrainer:innen – die Bilanz des Krieges ist verheerend. Und doch scheint der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nach einem Jahr unlösbar.

Denn weder der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, noch sein russisches Gegenüber Wladimir Putin scheinen zu Zugeständnissen bereit. Die Ukraine fordert die Befreiung aller besetzten Gebiete – einschließlich der Krim und des Donbas.

Dazu ist aber eine weitere Aufrüstung durch die USA und die NATO notwendig, denn am Verhandlungstisch werde Russland diesem Anspruch niemals zustimmen, sagen Expert:innen. Für Nervosität im Westen sorgt zudem ein durch China angekündigter Friedensplan.

Ob Militärhilfe tatsächlich den Frieden bringen kann, darüber wird just zum Jahrestag des Krieges in Deutschland und Österreich diskutiert. Die EU demonstriert Einigkeit und will ein zehntes Sanktionspaket gegen Russland verabschieden. Und US-Präsident Joe Biden besucht demonstrativ Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Soll der Westen die Ukraine zu Verhandlungen motivieren oder weitere Waffen liefern? Welche Ziele verfolgen die USA und die NATO? Und wie soll sich Österreich gegenüber Russland positionieren?

"PRO & CONTRA" am Dienstag, 21. Februar 2023, 21:15 Uhr auf PULS 24 und 22:10 Uhr auf PULS 4



Gäste:

Othmar Karas, Erster Vizepräsident Europäisches Parlament

Erster Vizepräsident Europäisches Parlament Andreas Mailath-Pokorny , Rektor Musik und Kunst Privatuni Stadt Wien, Präsident Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen, früher Stadtrat, SPÖ Wien

, Rektor Musik und Kunst Privatuni Stadt Wien, Präsident Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen, früher Stadtrat, SPÖ Wien Veit Dengler, Unternehmer und Mitbegründer der NEOS

Unternehmer und Mitbegründer der NEOS Velina Tchakarova, Direktorin Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik und Politikwissenschafterin

Direktorin Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik und Politikwissenschafterin Franz Alt , deutscher Journalist und Autor

, deutscher Journalist und Autor Vasyl Khymynets, ukrainischer Botschafter in Österreich

Moderation:

Corinna Milborn

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com