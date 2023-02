Ausschreibung “Fortbildungsprogramm des Europäischen Parlaments für junge Journalist:innen”

Die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen richtet sich an heimische Organisationen, die Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung von Medienmacher:innen haben.

Wien (OTS) - Das Europäische Parlament sucht nach einer Organisation in der Aus- und Weiterbildung von Medienmacher:innen, die den ersten Teil eines zweiteiligen Fortbildungsprogramms des Europäischen Parlaments für junge Journalist:innen in Österreich organisiert.



Ziel des Programms ist es, dem Nachwuchs im Medienbereich ein umfassendes Verständnis von EU-Angelegenheiten zu vermitteln und es ihnen dadurch zu erleichtern, Nachrichten mit EU-Bezug an österreichische Medienkonsument:innen weiterzugeben.



Wer den Zuschlag für das auf vier Jahre angelegte Programm erhält, wird dafür verantwortlich sein, dieses in Österreich zu bewerben, die Teilnehmer:innen auszuwählen und den nationalen, ersten Teil des Fortbildungsprogramms in diesem Zeitraum vier Mal umzusetzen.



Detaillierte Informationen finden Sie hier.



Einreichungsfrist ist der 23. März 2023 - 17 Uhr MEZ



