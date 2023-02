ORF-DialogForum „Alles super oder was?“

Expertinnen und Experten diskutierten über Medienqualität

Wien (OTS) - Was ist Qualität? Manchmal wird Qualität – auch im Journalismus – mit Preisen ausgezeichnet. Aber wer bestimmt, was ausgezeichnet wird? Was als vorbildhaft und anstrebenswert angesehen wird? Und nicht zuletzt: Wem nutzt eigentlich (Medien-)Qualität? Über diese Fragen diskutierte eine Runde aus Expertinnen und Experten im Rahmen eines ORF DialogForum im ORF RadioKulturhaus. Die Diskussionsveranstaltung wird am Mittwoch, dem 22. Februar 2023, um 0.05 Uhr in ORF III ausgestrahlt.

Florian Klenk, Chefredakteur „Falter“: „Kritik im Journalismus ist auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn ein kritischer Journalist bzw. eine kritische Journalistin ausgezeichnet wird, dann erhalten auch dessen bzw. deren inhaltliche Anliegen eine Auszeichnung.“

Daniela Kraus, Generalsekretärin Presseclub Concordia: „Wir verleihen Preise für Menschenrechte und Informationsfreiheit. Die Beschäftigung mit diesen Preisen bedeutet für mich eine notwendige Selbstreflexion des Journalismus.“

Jasmin Chalendi, Politologin und Jus-Studentin: „Journalismus braucht unter anderem Anerkennung durch Auszeichnungen. Das Gremium, das über die Preise entscheidet, müsste immer divers sein – aber das ist oft nicht der Fall.“

Wanda Moser-Heindl, Gründerin „SozialMarie“: „Die sozialen Innovationen, die wir auszeichnen und die immer auch gesellschaftlich relevant sind, stehen leider nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Ich wünsche mir, dass mehr Medien darüber berichten.“

Franz Essl, Wissenschafter des Jahres 2022: „Bei Auszeichnungen geht es auch darum, sich auf Kritikerinnen und Kritiker von Missständen zu fokussieren, selbst wenn diese in der Gesellschaft in der Minderheit sind. Denn diese haben eine essenzielle Rolle in der Gesellschaft.“

Mathias Huter, Obmann „Forum Informationsfreiheit“: „Die Adressaten unseres Negativpreises sind Politik und Verwaltung, die Informationen unter Verschluss halten, auf die die Öffentlichkeit an Anrecht hat. Journalistinnen und Journalisten sind dabei unsere Alliierten.“

Daniel Waidinger, Bundes- und Wiener Landesjugendreferent YOUNG younion: „Leistung soll belohnt und anerkannt werden. Aber bei Negativpreisen müssen die Auswirkungen oft die Mitarbeiter in der jeweiligen Organisation bzw. des Unternehmens ausbaden.“

Moderiert wurde das ORF-DialogForum von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

Rückfragen & Kontakt:

ORF – Unternehmenskommunikation

Tatjana Fiedler

(01) 87878 – DW 14652

presse.ORF.at