TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Funken, Hexen, Feuer – Winteraustreiben in Vorarlberg“

Am 26. Februar um 16.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Vorarlberger Brauch des Funkenabbrennens lockt jedes Jahr am ersten Wochenende nach dem Faschingsdienstag Tausende Menschen zu den Funkenplätzen des Landes. Die Pflege der Tradition und das Vereinswesen spielen eine große Rolle. Was noch vor 30 Jahren das Abbrennen eines Holzturmes war, inklusive Knall der Funkenhexe, ist heute ein richtiger Kultur-Event geworden. Die Funken werden immer aufwendiger gestaltet, aus Holztürmen werden kunstvolle Figuren, das Abbrennen passiert mit Hilfe von Pyrotechnik. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die Entwicklung des beliebten alemannischen Brauches im Wandel der Zeit.

„Funken, Hexen, Feuer – Winteraustreiben in Vorarlberg“ ist am Sonntag, 26. Februar 2023, um 16.25 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Stefan Krobath

Kamera: Götz Wagner

Schnitt: Klaus Feurstein

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

