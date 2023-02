AVISO, 22.2.: Medientermin Hanke/Hacker/Berlakovich zum Wiener Energiebonus ’23

Wien (OTS) - Über 580.000 Wiener Haushalte haben in den vergangenen Monaten vom Wiener Energiebonus ’22 profitiert. Wegen der anhaltenden Teuerung legt die Stadt Wien den Energiebonus nun neu auf. Am 22. Februar 2023 stellen Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Sozialstadtrat Peter Hacker und Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien (MA 40) die Details zur neuen Unterstützung in einem Mediengespräch vor.

Vertreter*innen der Medien sind zu diesem Termin sehr herzlich eingeladen.

Zeit:

Mittwoch, 22. Februar 2023, 10.00 Uhr

Ort:

Festsaal – Rathaus, Feststiege 2, 1010 Wien

Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich. Bei Presseterminen der Stadt Wien wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roberta „Louis“ Kraft

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

Tel: 01/4000 81211

E-Mail: roberta.kraft @ wien.gv.at



Mario Dujakovic

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: +43 1 4000 81244

E-Mail: mario.dujakovic @ wien.gv.at



Andreas Fläckel

Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien (MA 40)

E-Mail: kommunikation @ ma40.wien.gv.at