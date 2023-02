„Der Schwarm“ ab 6. März in ORF 1 – acht Folgen, eine Doku, ein Talk

Serien-Event im Rahmen der Berlinale präsentiert

Wien (OTS) - Die ersten drei Folgen der achtteiligen internationalen Event-Serie mit ORF-Beteiligung „Der Schwarm“ eröffneten gestern, am Sonntag, dem 19. Februar 2023, das Serienfestival bei der diesjährigen Berlinale. Am 6., 7. und 8. März stehen ab 20.15 Uhr in ORF 1 die insgesamt acht 45-minütigen Episoden der Bestsellerverfilmung – bei der die Österreicherin Barbara Eder bei vier Folgen Regie führte – auf dem Programm, ergänzend dazu am 6. März um 21.55 Uhr die Dokumentation „Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“ und am 8. März um 22.50 Uhr die Diskussionsrunde „Der Schwarm – Let’s talk about“ (u. a. mit Regisseurin Barbara Eder und Polar-und Tiefseeforscherin Antje Boetius).

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Aus dem visionären Roman-Bestseller ‚Der Schwarm‘ ist in seiner filmischen Aufarbeitung ein spannender Science-Fiction-Thriller mit erschreckend aktuellen Bezügen geworden. Der Film ist eine Warnung an uns Menschen, mit unseren Ressourcen und Möglichkeiten bewusst umzugehen. Das betrifft die Verschmutzung der Meere und die globalen Auswirkungen des Klimawandels ebenso wie unser Verhalten als Gesellschaft in Konfliktsituationen. Der Roman, vor 20 Jahren geschrieben, ist aktueller denn je. Ich halte es für wichtig, dass der ORF gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen nicht nur in gewohnten Formaten wie Dokus und Magazinen, sondern auch auf einer emotionalen Ebene in der Fiction aufarbeitet.“

„Der Schwarm“ – Der Inhalt und das Team

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? In verschiedenen Regionen der Welt scheint vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschafterinnen und Wissenschafter erkennt einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt …

Als Teil der hochkarätigen Besetzung sind in den Hauptrollen u. a. Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim, Joshua Odjick, Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers, Takehiro Hira und der Österreicher Eidin Jalali sowie u. a. die österreichischen Schauspielerinnen Franziska Weisz und Andrea Guo, ebenso Klaas Heufer-Umlauf und Oliver Masucci in weiteren Rollen zu sehen. Showrunner Frank Doelger („Game of Thrones“) und Frank Schätzing haben den Roman gemeinsam zur Serie adaptiert. Die Drehbücher stammen von den Autoren Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt und Michael A. Walker. Ihnen zur Seite standen als Fachberater die Polar- und Tiefseeforscherin Prof. Dr. Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut und Dr. Jon Copley, Professor of Ocean Exploration von der University of Southampton. Neben Barbara Eder (Folgen 3–6) übernahmen Luke Watson (Folgen 1 und 2) und Philipp Stölzl (Folgen 7 und 8) die Regie der High-End-Produktion.

„Der Schwarm“ – Die Doku und der Talk

„Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“ (Montag, 6. März, 21.55 Uhr, ORF 1): Haie und Quallenschwärme attackieren Schwimmer, ungewöhnlich aggressive Wale versenken ganze Schiffe und Wurmkolonien lösen Tsunamis aus. In der fiktionalen Serie nach dem Frank-Schätzing-Bestseller „Der Schwarm“ bedrohen intelligente Lebensformen aus dem Meer die Menschheit. Ist das alles reine Fiktion? Wie gefährlich sind die Bewohner der Ozeane tatsächlich? Viele der rätselhaften Phänomene, die in der Serie vorkommen, sind nah an der Realität. Der ORF-Radio- und -Fernsehmoderator, Meteorologe und Geophysiker Sigi Fink führt als Host durch die Sendung und erklärt, was die Meeresforschung heute alles unternimmt, um mehr über die Ozeane zu erfahren und sie zu schützen. Die ORF-1-Doku (eine Produktion des ZDF, ORF-Bearbeitung: Susanne Kainberger) zeigt die wissenschaftlichen Hintergründe zur Serie.

„Der Schwarm – Let’s talk about“ (Mittwoch, 8. März, 22.55 Uhr, ORF 1): Zwischen Science Fiction, Dystopie und Öko-Thriller: Anschließend an das Staffel-Finale diskutieren, hinterfragen und reflektieren hochkarätige Talk-Gäste den ORF-1-Serienevent. Wie nah an der Realität ist die Serie? Welche Botschaften will sie mit auf den Weg geben? Was sagt dieser filmische Rachefeldzug der Natur an der menschlichen Zerstörung des Planeten aus? Unterhaltung und Spannung als Parabel auf den menschengemachten Klimawandel und den verzweifelten Kampf dagegen? Und was macht das Gesehene mit den Zuschauerinnen und Zuschauern? Zu Gast bei Host Lisa Gadenstätter im Studio sind u. a.: Barbara Eder, die vielfach ausgezeichnete österreichische Film- und Fernsehregisseurin, die bei vier Folgen Regie geführt hat, und Antje Boetius, renommierte Meeresbiologin und Professorin an der Universität Bremerhaven, die die wissenschaftliche Beratung für die Serie übernommen hat.

„Der Schwarm“ – Die ORF-1-Sendetermin im Überblick

Montag, 6. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 1

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 2

21.55 Uhr: Der Schwarm – Die Rache der Ozeane

Dienstag, 7. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 3

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 4

21.55 Uhr: Der Schwarm – Folge 5

Mittwoch, 8. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 6

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 7

21.55 Uhr: Der Schwarm – Folge 8

22.50 Uhr: Der Schwarm – Let’s talk about

„Der Schwarm“ ist eine internationale Koproduktion des ZDF mit Intaglio Films und ndF International Production, gefördert durch Creative Europe Programme of the European Union, German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg, Belgian und Italian Tax Credit in Koproduktion mit Viaplay Group, France Télévisions, Hulu Japan, RAI Fiction, ORF und SRF.

Alle Folgen von „Der Schwarm“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand – jeweils in der deutschen Version, in Originalfassung sowie als Audio-Deskription – bereitgestellt.

