REMINDER PRESSEKONFERENZ UNICEF Österreich: 365 Tage Krieg in der Ukraine – 365 Tage Leid, Zerstörung & Vertreibung für Kinder

Um eine vom Krieg gezeichnete Generation von Kindern zu verhindern, müssen ihre psychische Gesundheit und ihre psychosozialen Bedürfnisse vorrangig behandelt werden.

Wien (OTS) - UNICEF Österreich lädt Sie im Namen des Podiums zur Pressekonferenz anlässlich 365 Tage Krieg in der Ukraine herzlich ein:

Podium: Mag. Christoph Jünger, MBA, Geschäftsführer Österreichisches Komitee für UNICEF; James Elder, UNICEF Pressesprecher live aus Lemberg (Lwiw), Ukraine, zugeschaltet (in ENG); Dr. Nora Ramirez Castillo, Psychologin und Psychotherapeutin von HEMAYAT

Die Kinder und Familien in der Ukraine haben seit Februar 2022 nun 365 Tage voller Gewalt, Trauma, Verlust, Zerstörung und Vertreibung erlebt. Die 7,8 Millionen Kinder des Landes wurden um 365 Tage um Geburtstage, Schulerinnerungen, Zeit mit Freund*innen und Familie beraubt.

Der Krieg in der Ukraine hat Vertreibungen in einem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit ausgelöst, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat – mit weitreichenden Auswirkungen in der gesamten Region und darüber hinaus.

Auch ein Jahr nach Beginn des Konflikts kämpfen die Kinder weiterhin mit Ängsten, Sorgen und Trauer, die mit dem Verlust geliebter Menschen, der Trennung von der Familie, der erzwungenen Vertreibung aus ihren Häusern, der Isolation und der völligen Umwälzung ihrer Kindheit verbunden sind. Schätzungsweise 1,5 Millionen Kinder sind von Depressionen, Angstzuständen, posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen psychischen Störungen bedroht.

Die seelischen Wunden des Krieges können Kinder bis weit ins Erwachsenenalter hinein beeinträchtigen. Um eine vom Krieg gezeichnete Generation von Kindern zu verhindern, müssen ihre psychische Gesundheit und ihre psychosozialen Bedürfnisse vorrangig behandelt werden.

Weitere Informationen unter https://unicef.at/ukraine/

Überblick Inhalte

365 Tage Krieg in der Ukraine – Auswirkungen auf Kinder und ihre Familien

Aktuelle Lage der Kinder vor Ort – Live Zuschaltung aus der Ukraine

UNICEF Arbeit in der Ukraine und entlang der Fluchtrouten

Psychische Gesundheit: Was bedeutet Krieg und Vertreibung für Kinder und Jugendliche? (Trauma) Wie kann ihnen geholfen werden?

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie um Anmeldung unter presse @ unicef.at

Den Link zur live Übertragung der Pressekonferenz erhalten Sie gerne auf Anfrage unter presse @ unicef.at

Gerne senden wir Ihnen im Anschluss an die Pressekonferenz aktuelle Fakten, Hintergrundinformationen sowie Foto- und Videomaterialien zu. Weitere Informationen unter https://unicef.at/ukraine/ und https://unicef.at/news/



UNICEF Pressekonferenz 365 Tage Krieg in der Ukraine

365 Tage Krieg in der Ukraine – 365 Tage Leid, Zerstörung & Vertreibung für Kinder



Um eine vom Krieg gezeichnete Generation von Kindern zu verhindern, müssen ihre psychische Gesundheit und ihre psychosozialen Bedürfnisse vorrangig behandelt werden.

Podium

Mag. Christoph Jünger, MBA, Geschäftsführer Österreichisches Komitee für UNICEF

James Elder, UNICEF Pressesprecher live aus Lemberg (Lwiw), Ukraine, zugeschaltet (in ENG)

Dr. Nora Ramirez Castillo, Psychologin und Psychotherapeutin von HEMAYAT

Datum: 23.02.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

UNICEF Österreich, Michael Blauensteiner, +43 660/38 48 821, blauensteiner @ unicef.at bzw. presse @ unicef.at