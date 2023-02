Moosbrugger kritisiert Anderls Pressestunde-Aussagen scharf

Grober Affront gegen gesamte Berufsgruppe und gegen eigene Mitglieder-Interessen

Wien (OTS) - Wie faktenbefreit und abfällig sich Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl gestern in der Pressestunde zum Thema Teuerungen bei Lebensmitteln, insbesondere Milch, zeigte, wertet der Präsident der LK Österreich, Josef Moosbrugger, als groben Affront einer gesamten Berufsgruppe gegenüber.

Bauern nicht für populistische Schlagzeilen missbrauchen

"Als 'Sozialpartnerin' müsste Anderl mehr über die Zusammenhänge auf den Märkten wissen. Aussagen beim Thema Teuerung wie 'Jetzt soll mir mal einer sagen, ob wir weniger Kühe oder weniger Gras haben' lassen als einzigen Schluss zu, dass sie scheinbar noch nicht mitbekommen hat, wie sehr die hohen Gas- und Energiepreise alle Wirtschafts- und Lebensbereiche belasten – so auch Landwirtschaft, Verarbeitung, Transport und Handel. Auch Anderl sollte längst verstanden haben, dass es eine Zukunftsfrage ist, die fatale Abhängigkeit bei Gas und Energie mittels Erneuerbaren und Effizienz zu reduzieren und im Lebensmittelbereich zu verhindern. Und dafür brauchen wir eine lebensfähige, vitale Urproduktion", betont Moosbrugger.

Regionale Wertschöpfungsketten samt Arbeitsplätzen stärken

"Auch als Arbeiterkammer-Präsidentin sollte sich Anderl mit den notwendigen Strategien für Lebensgrundlagen wie Lebensmittel, erneuerbare Energien und Rohstoffe beschäftigen. Es ist eine unserer Kernaufgaben, die regionalen Wertschöpfungsketten mit all den Arbeitsplätzen funktionsfähig zu erhalten und zu stärken. Ein unverzichtbares Glied in der Kette ist dabei die land- und forstwirtschaftliche Urproduktion. Wer sich abfällig über die Herausforderungen unserer Bäuerinnen und Bauern äußert, lässt nicht nur Kompetenz vermissen, sondern gefährdet zigtausende Arbeitsplätze auch im vor- und nachgelagerten Bereich. Was die Arbeiterkammer-Präsidentin gestern von sich gegeben hat, ist auch völlig gegen die Interessen ihrer eigenen Mitglieder", bemängelt der LKÖ-Präsident. "Die wahren Ursachen für die Preisanstiege liegen nicht bei den Bäuerinnen und Bauern, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, nicht zuletzt auch an zu Recht gestiegenen Lohnkosten", so Moosbrugger.

Beleidigend und herabwürdigend für hart arbeitenden Berufsstand

"Die gestrigen Aussagen von Anderl waren darüber hinaus beleidigend und herabwürdigend für einen gesamten, hart arbeitenden Berufsstand, der sicherlich nicht zu den Großverdienern zählt. Ich erwarte mir eine Klarstellung, denn mit dieser Haltung schädigt sie wertvolle regionale Strukturen, Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen", wettert Moosbrugger.

"Ich lade Anderl ein, mit mir gemeinsam ein paar bäuerliche Betriebe zu besuchen, mit den Bäuerinnen und Bauern zu sprechen und sich ein realistisches Bild von der tatsächlichen Situation zu machen. Das soziale Gewissen, von dem manche immer so gerne reden, sollte nicht vor den Toren der Bauerhöfe enden. Nicht nur die Produktionskosten, sondern auch die Lebenshaltungskosten der Bauernfamilien sind im selben Ausmaß gestiegen wie bei allen anderen Berufsgruppen", so der LKÖ-Präsident abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Claudia Jung-Leithner,

Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,

LK Österreich,

Tel. +43 676 83441 8770,

E-Mail: c.jung-leithner @ lk-oe.at