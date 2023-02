„ZEITGESPRÄCHE mit Gerhard Schmid“ jetzt auch als Podcast und auf allen gängigen Plattformen zum Anschauen, Anhören und Teilen

Nächste Ausgabe der „ZEITGESPRÄCHE mit Gerhard Schmid“ mit Thomas Schäfer-Elmayer heute, Montag, 20. Februar, 14.00 Uhr, online

Wien (OTS/SK) - „Ich freue mich enorm darüber, dass die ‚ZEITGESPRÄCHE‘ so großen Anklang finden und von so vielen Menschen gesehen und geschätzt werden“, betont SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, LAbg. Prof. Dr. Gerhard Schmid und wartet mit einigen Neuerungen dieses Formats auf: „Die ‚ZEITGESPRÄCHE‘ zeigen sich ab sofort in einem neuen Design. Sie sind nun auch als Audio-Podcast verfügbar und auf allen gängigen Kanälen abrufbar. Auch auf TikTok sind die ‚ZEITGESPRÄCHE‘ vertreten.“ ****

Im Juni 2020 hat die SPÖ-Bundesbildungsorganisation in Zusammenarbeit mit der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, dem Karl-Renner-Institut, dem Roten Rathausklub und der Wiener Bildungsakademie das neue Kommunikationsformat „ZEITGESPRÄCHE mit Gerhard Schmid“ gestartet. Gastgeber all dieser Gespräche ist SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Gerhard Schmid. Zu Wort kommen Persönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft, Sport, Religion, Politik und Medien. Seither wurden bereits 60 „ZEITGESPRÄCHE“ absolviert und u.a. auf Facebook und YouTube veröffentlicht. Gesprächspartner*innen waren bisher unter anderem Alma Deutscher, Hugo Portisch, Toni Faber, Käthe Sasso, Barbara Blaha und viele weitere interessante Persönlichkeiten. Der zweite Buchband mit den Highlights der „ZEITGESPRÄCHE“ ist kürzlich erschienen.

Nun folgt der nächste Schritt in dieser Erfolgsgeschichte: In neuem Gewand, auf allen gängigen Plattformen und auch als Podcast sind die „ZEITGESPRÄCHE“ nun im 14-Tage-Rhythmus verfügbar. Auf TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Plattformen kann man die „ZEITGESPRÄCHE mit Gerhard Schmid“ nun ansehen, anhören und teilen. Die nächste Ausgabe der „ZEITGESPRÄCHE mit Gerhard Schmid“ mit Prof. Dkfm. Thomas Schäfer-Elmayer – bereits im neuen Design und auf den neuen Plattformen - ist ab heute, Montag, dem 20. Februar, ab 14.00 Uhr online. In zwei Wochen ist MA Waltraud Barton von der Initiative IM-MER zu Gast bei Gerhard Schmid.



SERVICE: Hier sind die „ZEITGESPRÄCHE mit Gerhard Schmid“ abrufbar:



Die neue „ZEITGESPRÄCHE“-Website: https://zeitgespraeche-gerhard-schmid.at/



Facebook: https://tinyurl.com/nvsdned5



YouTube: https://tinyurl.com/4dnmkxp5



TikTok: https://tinyurl.com/mvncndyx



Als Audiopodcast:



Spotify: https://tinyurl.com/49xb78pa



Amazon: https://tinyurl.com/3bhtxhcu



Apple Podcasts: https://tinyurl.com/5799kfvc

