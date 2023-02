Aon Österreich und LTA Legal & Tax Assekuranzmakler bieten Risikomanagement Lösungen an:

Kooperation bei Berufshaftpflichtversicherung für Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater und Notare

Um die bestmöglichen Lösungen für Berufsträger in Österreich anbieten zu können, haben wir uns entschlossen, mit LTA gemeinsame Wege zu gehen. Durch diese Kooperation bündeln wir unsere Stärken und schaffen Synergien zum Nutzen unserer Kunden, damit diese bessere Entscheidungen im Risikomanagement treffen können. Das Geschäftsmodell verbindet die Vorteile der heimischen Regionalität und Nähe zum Kunden mit der Expertise eines Qualitätsmaklers für Kanzleiversicherungen. Marcel Armon, Vorsitzender von Aon Österreich

WIEN (OTS) - Aon Österreich, Teil von Aon plc (NYSE: AON), einem der weltweit größten Risikoberater, und LTA Legal & Tax Assekuranzmakler haben heute bekanntgegeben, in Zukunft auf dem Gebiet der Berufshaftpflichtversicherung für Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater und Notare zu kooperieren.

Marcel Armon, Vorsitzender von Aon Österreich, sagt: „ Um die bestmöglichen Lösungen für Berufsträger in Österreich anbieten zu können, haben wir uns entschlossen, mit LTA gemeinsame Wege zu gehen. Durch diese Kooperation bündeln wir unsere Stärken und schaffen Synergien zum Nutzen unserer Kunden, damit diese bessere Entscheidungen im Risikomanagement treffen können. Das Geschäftsmodell verbindet die Vorteile der heimischen Regionalität und Nähe zum Kunden mit der Expertise eines Qualitätsmaklers für Kanzleiversicherungen. “

„Wir freuen uns, mit Aon in Österreich einen starken und renommierten Berater gewonnen zu haben. Durch unsere Spezialisierung von Know-how in der Vermögensschaden Haftpflichtversicherung für die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe erhalten Kunden einen deutlichen Mehrwert. Sie profitieren von unserem Marktüberblick hinsichtlich Prämien- und Versicherungsbedingungen, der Erfahrung in der Entwicklung und Vereinbarung von speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Kanzlei zugeschnittenen Anforderungen,“ untermauert Dr. Christian Zimmermann, Geschäftsführender Gesellschafter von LTA.

Aon Österreich ist seit über 90 Jahren am österreichischen Markt verankert. Mit mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an neun Standorten ist Aon als Mitglied der heimischen Versicherungswirtschaft ein wertvoller Berater für die Freien Berufe in Österreich und hilft den Kunden, Risiken umfassend zu verstehen und zu minimieren.

LTA zeichnet sich durch ein Team von Expertinnen und Experten rund um die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe aus. Hervorzuheben sind vier Juristen in der Geschäftsführung und besondere Expertise in der Vertragsoptimierung und der sensiblen Betreuung von Schadenfällen. Durch langjährige Betreuung von Kunden in Österreich und Deutschland ist LTA tief in den Berufsgruppen verankert.

Aon-LTA arbeitet mit allen relevanten Risikoträgern in Österreich und Deutschland zusammen und gibt den Input bei notwendigen Änderungen des Versicherungsschutzes aufgrund gesetzlicher Erfordernisse oder Erweiterungen des Berufsrechts. Darüber hinaus kennt Aon-LTA die Prämienkalkulationen der Versicherer und öffnet Spielräume zur Optimierung der Prämien im Interesse der betreuten Kanzleien.

---

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) ist ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen, das eine große Bandbreite an Risiko-, Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen anbietet. Umfangreiches Wissen über Risiken, Chancen und Potenziale ist die Grundlage unserer Arbeit. Unser Anspruch ist es, Zukunft gemeinsam zu verstehen. Dafür engagieren sich in 120 Ländern 50.000 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – davon mehr als 300 an 9 Standorten in Österreich. Internationales Know-how, in Verbindung mit lokaler Verankerung, bringt den entscheidenden Mehrwert für Kunden.

Folgen Sie Aon auf Twitter und LinkedIn. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie den Aon Newsroom besuchen und melden Sie sich hier für News Alerts an.

Erfahren Sie mehr über Aon in Österreich unter: www.aon-austria.at

Über LTA

LTA ist ein Spezial-Versicherungsmakler in Deutschland und mit Niederlassung in Österreich (i.G.) für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe. LTA betreut renommierte Kunden im Anwaltsbereich, darunter auch zahlreiche Top 50 Kanzleien (JUVE-Ranking), rund 2.200 Notarrisken, davon rd. 400 Nur-Notare.

Immer auf dem neuesten Stand. Folgen Sie LTA auf LinkedIn und Instagram.

Erfahren Sie mehr über LTA unter: www.lt-assekuranz.de





Rückfragen & Kontakt:

Aon Austria

+43 57800 215

eveline.augustin @ aon-austria.at