Wieden: Lesung mit Georg Biron am 23.2. im „Wortner“

Wien (OTS/RK) - Unter dem Motto „read!!ing room on tour“ führt der seit 2004 aktive Kultur-Verein „read!!ing room“ verschiedenste Veranstaltungen an wechselnden Orten durch. Am Donnerstag, 23. Februar, lädt das ehrenamtliche Vereinsteam zu einer Lesung im traditionsreichen „Cafe Wortner“ (4., Wiedner Hauptstraße 55) ein. Ab 19.00 Uhr rezitiert der Autor Georg Biron Auszüge aus seinen Büchern „Eisenschädel“ und „Der Herr Udo“. Das Publikum hört Texte aus Birons spannendem „autobiografischen Roman“ und macht einen Einblick in „Das wilde Leben des Udo Proksch“. Ein fixer Eintrittspreis wird nicht begehrt. Die literaturkundigen Vereinsleute bitten die Besucher*innen um Spenden. Information und Anmeldung: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher) bzw. E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Schriftsteller Georg Biron: https://janis2003.beepworld.de

Veranstaltungen im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

