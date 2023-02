Einladung: Leben mit einer seltenen Erkrankung

Vortragsabend und Podiumsdiskussion

Wien (OTS) - Der Weg zur Diagnose einer seltenen Erkrankung und damit zur richtigen Therapie dauert oft lange. Durch die Erforschung und die Bereitstellung von geeigneten Therapien ist in vielen Fällen die Teilhabe betroffener Patient*innen an der Gesellschaft weiter möglich. AOP Health lädt aus Anlass des Rare Disease Day zu einem Vortragsabend mit anschließender Podiumsdiskussion. Gesundheitsexpert*innen, Vertreter*innen von Patient*innen-Organisationen, aber auch Forscher*innen berichten aus ihren jeweiligen Perspektiven, teilen Bewältigungsstrategien und informieren über neue Ansätze in Forschung und Entwicklung.

Sprecher*innen

Univ. Prof. Dr. Tanja Stamm, Institut für Outcomes Research, MedUni Wien

Peter Löffelhart, Präsident Global MPN Scientific Foundation (GMPNSF)

Dr. Maria Resch, Klinische- und Gesundheitspsychologin

Eva Otter, Vizepräsidentin PH Austria & Präsidentin von PHA Europe

Dr. Elena Greschner, Präsidentin MPN Austria Selbsthilfegruppe

Dr. Martin Steinhart, CEO sowie Leiter Forschung und Entwicklung AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH



Moderation: Mag. Sabine Nikolay



Da die Teilnehmerzahl vor Ort begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung unter events @ aop-health.com



Leben mit einer seltenen Erkrankung

Datum: 28.02.2023, 17:00 - 20:00 Uhr

Ort: Billrothhaus, Große Bibliothek

Frankgasse 8, 1090 Wien, Österreich

Url: https://www.aop-health.com/global_en/stories/rare-disease-day-2023

