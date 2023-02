"Stadt Izmir handelt, um die Wunden des Erdbebens zu heilen: Helfen Sie mit aus Österreich und der EU"

Wien (OTS) - Die Stadtverwaltung von Izmir hat in Zusammenarbeit mit den europäischen Büros des Vereins “Weltstadt Izmir” (DIDER) Maßnahmen ergriffen, um die BürgerInnen in der Erdbebenregion mit Hilfsmaßnahmen zu erreichen und die Wunden nach der Zerstörung durch das Erdbeben in Kahramanmaras und Umgebung zu heilen.

Die Leiter des DIDER Izmir-Büros in Europa haben Maßnahmen ergriffen, um die von der Stadtverwaltung von Izmir initiierten Plattformen „Bewegung der Hoffnung“ und „Eine Miete, ein Haus“ zu unterstützen. Der Bürgermeister der Stadtverwaltung von Izmir, Tunç Soyer, rief auf seinen Social-Media-Kanälen zu europäischer Solidarität und internationaler Hilfe für die ErdbebenopferInnen in der Türkei auf: "Stadt Izmir handelt, um die Wunden des Erdbebens zu heilen: Helfen Sie mit aus Österreich und der EU."

Um an der Kampagne teilzunehmen:

Name der Institution:

Patenschaften für Erdbebenopfer in der Türkei e.V**

(Verein zur Solidarität mit Erdbebenopfern in der Türkei)

Bank: ISBANK MÜNCHEN

IBAN: DE 48600 30900 00058 20014

Was ist die „Hoffnungsbewegung“?

Der Bürgermeister der Stadtverwaltung von Izmir, Tunç Soyer, startete eine Kampagne namens „Hoffnungsbewegung“, um die in der Region dringend benötigten Materialien zu sammeln und schnell zu liefern. Gesammelt werden Decken, Heizgeräte, Stiefel, Mäntel, Putzmaterial, Hygienekits und Ähnliches, während Geldspenden dafür sorgen, dass die Materialien unsere Bürger in den Erdbebengebieten auch zeitnah, korrekt und direkt erreichen.

Was ist ‘’ Eine Miete, ein Haus’’?

Es handelt sich bei “Eine Miete, ein Haus” um eine Solidaritätskampagne, welche BürgerInnen, die beim Erdbeben in der Türkei ihre Häuser verloren haben und diejenigen, die Mietunterstützung leisten beziehungsweise ihre leerstehenden Häuser zur Nutzung öffnen möchten, zusammenbringt. Diese Kampagne fand bereits während des Erdbebens in Izmir am 30. Oktober statt und wurde mit einem etablierten Online-System durchgeführt.

https://birkirabiryuva.org/

**Patenschaften für Erdbebenopfer in der Türkei e.V. Nach dem Marmara-Erdbeben von 1999 in Stuttgart nach deutschem Vereinsrecht gegründet. Es handelt sich um einen gemeinnützigen Verein und eine Gemeinschaft, die zum Wohle der Menschen arbeitet. Beim Erdbeben von Izmir 2020 arbeitete der Verein mit dem Verein Weltstadt Izmir (DIDER) zusammen.





Wer ist die World City Izmir Association (DIDER)?

Die World City Izmir Association (DIDER) wurde gegründet, um die Zusammenarbeit zwischen Izmir und Weltstädten in den Bereichen Kommunalverwaltung, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu ermöglichen und die Anerkennung von Izmir in der internationalen Arena und Arbeiten im Rahmen von zu erhöhen ein gemeinsames Protokoll mit der Stadtverwaltung von Izmir.

DIDER zielt darauf ab, Kooperationen durch konkrete Projekte zu entwickeln, um stadtorientierte gemeinsame Strategien und Lösungen zu schaffen und Informationen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Diplomatie, Wirtschaft, Klimaanpassung, Gleichstellung der Geschlechter, Energie und Landwirtschaft mit Weltstädten auszutauschen.

Darüber hinaus übernimmt DİDER die Aufgabe einer gemeinsamen Koordinierungsstelle für viele Freiwillige aus europäischen Ländern, um durch seine Izmir-Büros im Ausland Solidarität in der gesamten Türkei zu leisten.



