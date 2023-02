Wiener Kaffeehauskultur auf Instagram

Hashtag-Analyse von APA-Comm enthüllt die beliebtesten Alt-Wiener Kaffeehäuser auf der Fotoplattform Instagram - Café Central führt Ranking vor Café Sacher und Café Landtmann an

Wien (OTS) - Das Café Central ist der Star auf Instagram unter den Alt-Wiener Kaffeehäusern. Mehr als 20.800 Postings fanden sich zum Stichtag 10. Februar 2023 auf der Fotoplattform. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit dem Café Sacher und dem Café Landtmann zwei weitere Institutionen der Wiener Kaffeehauskultur. Das ergab eine Analyse des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm – ausgewertet wurden die Hashtags von über 50 Alt-Wiener Kaffeehäusern auf Instagram.

Das im Jahr 1876 gegründete Café Central im prunkvollen Palais Ferstel in der Herrengasse, bekannt für sein einzigartiges Interieur, ist besonders populär bei der fotoaffinen Community. Seit seiner Eröffnung ist es ein beliebter Treffpunkt für Intellektuelle und Künstler:innen; Persönlichkeiten wie Dichter Peter Altenberg, Sigmund Freud, Leo Trotzki oder Arthur Schnitzler haben das Café im 1. Bezirk ebenfalls regelmäßig besucht.

Es gibt nur ein „Original“

Das zwischen Albertina und Staatsoper gelegene Wiener Café Sacher belegt mit über 18.400 Postings den zweiten Platz in der APA-Comm-Analyse. Das für seine Sacher-Torte über die Grenzen Österreichs hinaus bekannte Hotel-Café besitzt mit seiner weltberühmten Kreation eine geschützte Marke, die nur im Hause Sacher mit dem Prädikat „Original“ geführt werden darf. In einer Stichprobe von 100 Postings wurde der Hashtag „Cafe Sacher“ in 16 verschiedenen Sprachen erwähnt. Englisch, Koreanisch und Deutsch dominieren dabei mit einem Anteil von jeweils rund 20 Prozent.

Die Hashtags der analysierten Cafés auf Instagram überwinden laut Manuel Kerzner, Data Scientist bei APA-Comm, generell sprachliche Barrieren – ein Indiz dafür, dass die Alt-Wiener Kaffeehauskultur ein internationales Aushängeschild der Stadt sei.

Ringstraßencafé mit zentraler Lage

Das im Jahr 1873 eröffnete Café Landtmann belegt mit über 12.000 Postings den dritten Platz der beliebtesten Alt-Wiener Kaffeehäuser auf Instagram. Durch seine Lage in unmittelbarer Nähe zum Burgtheater, der Universität Wien sowie dem Rathauspark ist es ein traditioneller Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Journalismus.

Mit 4.951 Postings belegt das Café Sperl den vierten Platz in der Hashtag-Analyse. Das 1880 gegründet Kaffeehaus in Wien-Mariahilf ist damit das einzige der Top-5, das außerhalb der Inneren Stadt liegt. Seit den 1980er Jahren steht das im Stile der Ringstraßenlokale errichtete Café unter Denkmalschutz und konnte damit seine Einrichtung und seinen Charakter aus dem späten 19. Jahrhunderts trotz Renovierung erhalten.

Künstler-Café im Stil der Nachkriegszeit

Das Café Hawelka belegt mit 3.686 Postings den fünften Platz. Das seit 1939 bestehende Café war insbesondere in den 1960er und 70er Jahren ein Hotspot der Wiener Künstler:innenszene und beliebt unter illustren Gästen wie H. C. Artmann, Elfriede Gerstl, André Heller und Friedensreich Hundertwasser. Bis heute ist es für seine einzigartige Atmosphäre bekannt, die durch die Original-Einrichtung im Stil der Nachkriegszeit geprägt ist.

Ranking beliebtester Alt-Wiener Kaffeehäuser auf Instagram nach Postings (Stichtag: 10. Februar 2023):

Platzierung - Name - Anzahl Postings

Café Central 20.805 * Café Sacher 18.453 * Café Landtmann 12.028 * Café Sperl 4.951 Café Hawelka 3.686 Café Demel 3.613 Café Goldegg 2.190 Café Korb 1.948 Café Schwarzenberg 1.866 Café Mozart 1.773 *





*Aus Stichproben errechneter Anteil mehrfach verwendeter Hashtags (z.B. Café Central in Madrid vs. Café Central in Wien). Die Präsenz internationaler Kaffeehausketten und nach 1960 eröffneter Kaffeehäuser wurde im Zuge der APA-Comm-Analyse nicht untersucht.





