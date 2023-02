Jetzt anmelden: Kostenlose 1:1 Lernbegleitung mit dem NÖ Familienpass

LR Teschl-Hofmeister: Tolles Angebot für Familien auch in diesem Semester wieder verfügbar

St.Pölten (OTS) - Mit dem Beginn des zweiten Semesters ist auch das Angebot der kostenlosen Lernbegleitung im Umfang von acht Stunden im Rahmen der Digitalen NÖ Lernwerkstatt wieder aktiv. „Mit dem NÖ Familienpass unterstützen wir Familien in Niederösterreich in vielen Bereichen. Mit der kostenlosen Lernbegleitung im Umfang von acht Stunden bietet der NÖ Familienpass Kindern die Möglichkeit, schulische Defizite oder Wissenslücken aufzuholen. Wir freuen uns, die kostenlose 1:1 Lernbegleitung auch im kommenden Semester wieder anbieten zu können“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die NÖ Lernwerkstatt vernetzt Schülerinnen und Schüler mit fachspezifischen Tutorinnen und Tutoren über eine innovative Matchmaking-Plattform. Die Tutorinnen und Tutoren sind Studierende von pädagogischen Hochschulen und sind nach den unterschiedlichen Unterrichtsfächern auszuwählen. „Diese Plattform bietet den Familien eine praktische Möglichkeit, individuelle 1:1 Online-Lernbegleitung für ihre Schulkinder in Anspruch zu nehmen und andererseits gibt es den Tutorinnen und Tutoren die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln und sich während ihres Studiums etwas dazuzuverdienen“, erklärt Teschl-Hofmeister.

Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses können während der aktuellen Anmeldeperiode, vom 20.2. bis 31.3.2023, die digitale Lernbegleitung beantragen und bekommen anschließend ihren ganz persönlichen Zugang, um individuelle 1:1 Lernbegleitung im Umfang von maximal acht Stunden in Anspruch nehmen zu können. Es lohnt sich, schnell zu sein, denn das Kontingent ist begrenzt. Die acht Stunden müssen nicht in einem Unterrichtsfach am Stück genommen werden, sondern können auch auf unterschiedliche Fächer wie auch unterschiedliche Tutorinnen und Tutoren aufgeteilt werden. Ein mögliches Restkontingent des vergangenen Semesters wird bei der kommenden Anmeldeperiode auf insgesamt 8 Stunden aufgefüllt.

Zu den Angeboten der Digitalen NÖ Lernwerkstatt und zur Beantragung der kostenlosen Lernbegleitung: www.noe-lernwerkstatt.digital

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

