Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 20. Februar 2023. Von Peter Nindler: "Beim MCI braucht es Baumeister Bob".

Innsbruck (OTS) - Mit „Hör mal, wer da hämmert“ wird das neue Managementcenter in Innsbruck auch noch nicht in 100 Jahren gebaut. Jetzt sollte mit einer realistischen Kostenschätzung endlich klar Schiff gemacht und nicht bei der Qualität gespart werden.

Der Neubau der unternehmerischen Hochschule MCI in Innsbruck zieht sich sprichwörtlich wie ein Kaugumm­i. Wobei der Geschmack immer fader wird. Es ist eine verkorkste Geschichte, die 2008 mit einem Masterplan begonnen hat. Seither macht die Politik gravierende Fehler, jetzt wird offensichtlich alles wieder verschlimmbessert.

Zuerst wurde der Neubau des aktuell über mehrere Standorte verstreuten MCI klein- oder schöngerechnet. Die ursprünglich veranschlagte Summe von 80 Millionen Euro plus 15 Prozent Kostensteigerungsspanne war nicht zu halten. Das stand bereits nach dem Architektenwettbewerb Ende 2016 fest. Doch die Verantwortlichen in der Stadt Innsbruck und im Land Tirol haben geschwiegen. Mitte 2018 zog dann der damalige Hochbaureferent Hannes Tratter (VP) die Notbremse. Eine hochgerechnete Kostenexplosion von 135 bis zu 150 Millionen Euro wurde befürchtet. Auf das politische Kommando „Zurück an den Start“ folgten allerdings kontroversielle Diskussionen, die bis heute anhalten.

Wer nämlich geglaubt hatte, dass das MCI jetzt billiger wird, musste rasch einsehen, dass dem nicht so war. Schließlich sollte der Neubau erst 2024 fertig werden, zum anderen hat sich an den räumlichen Voraussetzungen nicht viel geändert. Die 2019 festgelegten 135 Millionen Euro erinnern deshalb an einen politischen Preis, den die seinerzeitige schwarz-grüne Landesregierung freilich mit realistischeren Annahmen zu rechtfertigen versuchte.

Anfang 2023 stehen Politik und Verantwortliche des MCI vor demselben Dilemma wie 2018. Davongaloppierende Baukosten und neuerliche Verzögerungen treiben die Kostenschätzungen in die Höhe, von bis zu 170 Millionen Euro ist intern die Rede. Das 135-Millionen-Euro-Korsett verengt zugleich die Perspektive, der Streit zwischen Bauherren (Land Tirol) und Nutzern (MCI) wird immer unerbittlicher. Jeder gräbt sich dabei in der noch virtuellen Baugrube ein und findet keinen Weg mehr heraus.

Dabei gibt es nur eine Frage zu beantworten: War nach dem Zuschlag im wettbewerblichen Dialog die Obergrenze von 135 Mio. Euro für die ARGE Porr/Ortner als Total­unternehmer so festgezurrt oder nicht?

Wenn ja, liegt das Risiko beim Unternehmer, wenn nicht, sollte ehrlich eine neue Kostenprognose auf den Tisch gelegt und der Jahrmarkt der Eitelkeiten rasch beendet werden. Wer kurzfristig bei der Qualität spart, wird später draufzahlen. Der zuständige Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) ist mehr denn je gefordert. Sozusagen als politischer Baumeister Bob. „Hör mal, wer da hämmert“ muss endgültig vorbei sein.





