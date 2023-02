Heute erneut Treibjagd im Jagdgatter Strem – Video von schwerverletztem Wildschwein

Die Behörde stoppt die illegalen Treibjagden im Gatter nicht; VGT legt Videos und Fotos von angeschossenen, schwer leidenden Tieren vor – Anzeige wegen Tierquälerei.

Plötzlich kommt ein schwerverletztes Wildschwein auf mich zu und legt sich in den Graben, steht wieder auf, schleppt sich weiter. Ich habe sofort die Polizei gerufen und gesagt, dass sie kommen müssen, weil hier eine schwere Tierquälerei stattfindet, die rechtswidrig ist. David Richter 1/3

Das Tierleid dabei ist so unerträglich, dass die Bevölkerung ein Verbot gefordert hat und sogar bereit war, dieses Verbot per Volksentscheid durchzusetzen. DDr: Martin Balluch 2/3

Die Polizei sagt zwar, sie habe Mitteilung an die BH erstattet, greift aber nicht ein, um das Tierleid zu beenden. DDr. Martin Balluch 3/3

Strem/Burgenland (OTS) - Mittlerweile muss es allen bekannt sein: mit 1. Februar 2023 ist die Gatterjagd im Burgenland verboten worden, die Zäune müssten entfernt sein. Sind sie aber nicht. Und die Betreiber:innen des Jagdgatters bei Strem führen ungeniert weiterhin Treibjagden durch. Gestern brachte der VGT diesen Umstand an die Öffentlichkeit und rief die Polizei. Doch die Treibjagd wurde am Nachmittag fortgesetzt. Und nicht nur das: auch jetzt am heutigen Sonntag findet eine weitere Treibjagd in diesem Gatter statt. Der VGT legt nun ein grauenhaftes Video von in Todesangst flüchtenden, panischen Wildschweinen und von einem schwer angeschossenen Tier vor, das von der Jägerschaft im Gatter vollkommen ignoriert wird.



Video: https://youtube.com/watch/XAFpmgRasIg



David Richter, stv Obmann des VGT, hat vor Ort gefilmt: „ Plötzlich kommt ein schwerverletztes Wildschwein auf mich zu und legt sich in den Graben, steht wieder auf, schleppt sich weiter. Ich habe sofort die Polizei gerufen und gesagt, dass sie kommen müssen, weil hier eine schwere Tierquälerei stattfindet, die rechtswidrig ist. “ Doch die Polizei griff nicht ein.



VGT-Obmann DDr. Martin Balluch dazu: „Wir haben bereits 2015 die furchtbaren Treibjagden in diesem und anderer Jagdgatter im Burgenland dokumentiert und veröffentlicht. Das Tierleid dabei ist so unerträglich, dass die Bevölkerung ein Verbot gefordert hat und sogar bereit war, dieses Verbot per Volksentscheid durchzusetzen. Den Gatterbetreiber:innen ist seit 2017 bekannt, dass die Jagdgatter am 1. Februar 2023 schließen mussten. Und trotzdem finden weiterhin solche Treibjagden statt. Die Polizei sagt zwar, sie habe Mitteilung an die BH erstattet, greift aber nicht ein, um das Tierleid zu beenden. Die Tiere werden in Österreich trotz aller Beteuerungen regelmäßig im Regen stehen gelassen. Es reicht! Die Gatterjagd muss jetzt beendet werden, ein für alle Mal!“



Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at