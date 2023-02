Für AK-Mitglieder kostenlos:

Mehr als 38.000 Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, Spielfilme und Dokumentationen in der digitalen Bibliothek der Arbeiterkammer Oberösterreich

Linz (OTS) - Was haben Michelle Obama, Elena Ferrante und King Charles gemeinsam? Von ihnen bzw. über sie kann man in der AK Bibliothek Digital kostenlos hören oder lesen. 35.000 Bücher, Hörbücher und Zeitschriften stehen den über 600.000 oberösterreichischen AK-Mitgliedern via Overdrive zur Verfügung. Zusätzlich dazu werden 3.500 sorgfältig kuratierte Filme und Dokus auf Filmfriend angeboten. Fast 100.000 Entlehnungen im Jahr 2022 belegen, dass das kostenlose Angebot sehr gut angenommen wird.

„Ich nutze das Angebot, weil ich dort viele Magazine nicht nur auf Deutsch sondern auch auf Englisch finde“, fasst eine Nutzerin zusammen, was sie an der AK Bibliothek Digital schätzt. „Während langer Autofahrten liebe ich es, Bücher zu hören. Das würde ordentlich ins Geld gehen, müsste ich die alle kaufen“, freut sich ein weiterer Nutzer über die mehr als 7.000 Hörbücher. Mehr als die Hälfte der Entlehnungen geht auf das Konto von E-Books, gefolgt von knapp 30.000 Hörbüchern. Der Rest teilt sich zwischen Magazinen und Filmen auf.

„Ein großartiges Angebot für unsere Mitglieder“, freut sich AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc. „In Zeiten, in denen die meisten Preise explodieren, bekommt unsere hochwertige und kostenlose digitale Bibliothek einen zusätzlichen Wert“, so Heimberger.

Einfach und schnell registrieren sowie weitere Infos unter:

https://ooe.arbeiterkammer.at/bibliothek





