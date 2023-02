Gaál/Wiederkehr: Mädchen*zone als geschützter Raum im „Back on Stage 10“ erfreut sich großer Beliebtheit

Genderkompetente Jugendarbeit: Besuch am neuen Standort der Mobilen Jugendarbeit Favoriten – Mädchen*zone als Maßnahme auf Basis der Frauenbefragung

Wien (OTS) - Seit knapp einem halben Jahr hat die mobile Jugendarbeit „Back on Stage 10“ in Favoriten am Hebbelplatz einen neuen, größeren Standort als Anlaufstelle für junge Wiener*innen. Am neuen Standort stehen den Jugendlichen sowie den Jugendarbeiter*innen eine Innenfläche von 400m² sowie ein 1.400m2 großer Garten zur Verfügung. Auch eine eigene Mädchen*zone wurde eingerichtet, die seither sehr gut besucht ist.

Davon überzeugten sich nun auch Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr. Der Verein Wiener Jugendzentren lud sie zu einem offenen Wohnzimmer in die neue Einrichtung ein, wo gemeinsam mit Jugendlichen und Jugendarbeiter*innen über aktuelle Themen diskutiert wurde.

„Als Frauenstadträtin freut es mich sehr, dass es mit der Mädchen*zone hier am Hebbelplatz in Favoriten ein verstärktes Angebot für Mädchen und junge Frauen gibt. Es braucht geschützte Räume wie diese, wo sie sich in ihrer Freizeit treffen und austauschen können. Das zeigen auch die Ergebnisse der großen Wiener Frauenbefragung ,Wien, wie sie will‘, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Neben mehr Zeit und Chancen wünschen sich die Wienerinnen auch mehr Raum. Mit der Mädchen*zone wird genau das als eine Maßnahme auf Basis der Ergebnisse der Frauenbefragung umgesetzt“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr war bereits bei der Eröffnungsfeier vor Ort und betont erneut: „Die jungen Menschen in der Stadt brauchen Räume, wo sie sich treffen, austauschen und um Rat und Hilfe fragen können. Daher freut es mich, dass wir in Wien ein so gut funktionierendes Netz an Jugendeinrichtungen anbieten können. Mit der eigenen Mädchen*zone wird nun auch Pionierarbeit in der genderspezifischen Jugendarbeit geleistet, denn neben speziellen Angeboten für Mädchen* gibt es am Standort auch verstärkt Burschen*arbeit.“

Neues innovatives Konzept für genderkompetente Jugendarbeit

Mit der neuen Anlaufstelle am Hebbelplatz entstand ein neues, innovatives Konzept für genderkompetente Jugendarbeit.

„Was hier in der neuen Einrichtung umgesetzt wurde hat Alleinstellungsmerkmal. Ein geschützter Raum für Mädchen* und junge Frauen* angedockt an die mobile Jugendarbeit und der parallel stattfindenden Burschen*arbeit. Die Jugendlichen brauchen diese Räume und vor allem den niederschwelligen Zugang zu diesen“, sagt Marina Hanke, Obfrau des Verein Wiener Jugendzentren.

Für Manuela Smertnik, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Jugendzentren, war vor allem die partizipative Einbindung der Zielgruppe entscheidend: „Uns war besonders wichtig, dass die Jugendlichen bei der Gestaltung von Anfang an miteinbezogen und ihre Wünsche und Bedürfnisse gehört werden. Ich finde es großartig, dass sie sich jetzt schon so wohl fühlen und in den Betrieben regelmäßig austauschen, gemeinsame Aktivitäten planen und Beratungen stattfinden.“

Die Mädchen*zone ist ein Teil der Mobilen Jugendarbeit Favoriten, eine Einrichtung des Vereins Wiener Jugendzentren. Die Jugendarbeiter*innen sind regelmäßig in mehr als 35 Parks, belebten Straßenzügen und vielen weiteren jugendrelevanten Treffpunkten in Innerfavoriten unterwegs. Sie unterstützen die Jugendlichen bei Anliegen, setzen verschiedenste themenbezogene Angebote und bieten den Jugendlichen in Wien Möglichkeiten sich selbst frei zu entfalten.

Frauenbefragung „Wien, wie sie will“: Wienerinnen wünschen sich mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen

Die neue Mädchen*zone ist eine konkrete Maßnahme, die auf Basis der Ergebnisse der großen Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ umgesetzt wird.

15.500 Wienerinnen haben in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Die Ergebnisse sind die Grundlage für konkrete Maßnahmen und Projekte der nächsten Jahre. Was sich zeigt: Mehrfachbelastungen für Frauen sind ein großes Thema. Eine Stunde Frau ist nicht gleich eine Stunde Mann – im Gegenteil. Noch immer übernehmen Frauen einen Großteil an Kinderbetreuung und Co. Mit den Ergebnissen der Frauenbefragung fällt jetzt der Startschuss für zahlreiche Maßnahmen, die die Stadt Wien in den nächsten Monaten und Jahren setzen wird.

Weitere konkrete Maßnahmen, die bereits auf Basis der Ergebnisse der Frauenbefragung umgesetzt worden sind: das 5. Frauenhaus, das neue Projekt „Mädchen feiern Technik“ und die Erhöhung des Frauenanteils in technischen Berufen – etwa über waff-Stipendien. / Schluss

