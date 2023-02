FPÖ – Steger: Einstellung von ORF SPORT+ wäre eine Herabwürdigung eines jeden österreichischen Athleten und seiner Leistung!

Besser bei ORF-Luxuspensionen sparen, anstatt die sportlichen Leistungen unserer heimischen Athleten so zu diskreditieren

Wien (OTS) - „ORF SPORT+ ist ein für Österreichs Breiten- und Nischensport wichtiges Angebot des ORF und auch in der Bewusstseinsbildung und Heranführung zu sportlicher Betätigung in den vielen verschiedenen Sportarten von hoher Bedeutung“, unterstrich der ehemalige ORF-Generaldirektor Wrabetz noch im Jahr 2009 die enorme Signifikanz des Senders. Gegen das „Zu Tode sparen“ oder sogar die Einstellung von ORF SPORT+ sprach sich neben Sport Austria-Präsident Hans Niessl heute auch FPÖ-Sportsprecherin NAbg. Petra Steger aus: „Leider verdichten sich die Gerüchte um die Einstellung des Senders immer mehr. Das endgültige Aus des wichtigsten heimischen Sportsenders wäre ein Faustschlag ins Gesicht eines jeden österreichischen Athleten und eine Herabwürdigung ihrer hart erarbeiteten und hervorragenden Leistungen. Ganz besonders würde es die Randsportarten betreffen, die dann keine mediale Berichterstattung mehr hätten.“



Dass der ORF sparen müsse, liege auf der Hand, aber „ORF-Generaldirektor Weißmann sollte besser bei seinen Opernball-Besuchen oder den überaus fürstlichen ORF-Luxuspensionen sparen, anstatt mit solch skurrilen Einsparungsmaßnahmen die sportlichen Leistungen unserer heimischen Athleten so zu diskreditieren“, betonte Steger.

