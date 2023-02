Nach den Alpinen jetzt die Nordischen: 60 Stunden nordische Ski-WM Planica im ORF

Von 22. Februar bis 5. März live in ORF 1

Wien (OTS) - Traditionellerweise können sich die Ski-Fans nach einer alpinen WM unmittelbar darauf bereits auf eine nordische WM freuen, so auch heuer, wenn es am Mittwoch, dem 22. Februar 2023, (bis zum 5. März) mit der WM in Planica losgeht. ORF 1 überträgt über 60 Stunden live, einige Bewerbe sind exklusiv im Live-Stream zu sehen.

Das ORF-Team in Planica: Karoline Rath-Zobernig und Boris Kastner-Jirka präsentieren die Übertragungen, die Kommentatoren sind Michael Roscher, Johannes Hahn & Toni Oberndorfer. Das ORF-Experten-Team bilden Andreas Goldberger und Martin Koch (Skispringen, Martin Koch geht dabei einmal mehr als Kameraspringer über die Schanzen), David Kreiner (nordische Kombination) und Luis Stadlober – Sohn der Langlauflegende Alois Stadlober.

Andreas Blum, Dieter Helbig, Megan Leybourne, Michael Pinter und Martin Unger sorgen als Reporter/innen für Interviews und Hintergrundberichte. Hans Hengst mit Mathias Haiden und Andreas Barth sind für die Redaktion, Werner Mitterer und Harald Ruzicka mit Thomas Waleczka und Anna Huger für die nationale Regie verantwortlich. Damit den Zuseherinnen und Zusehern nichts von den heimischen Athletinnen und Athleten entgeht, stehen dem ORF insgesamt neun zusätzliche Kameras zur Verfügung. Das ORF-Studio befindet sich im Publikumsbereich der Schanzenanlage in Planica.

Der Fahrplan in ORF 1

Mittwoch, 22. Februar

11.55 Uhr: Langlauf der Damen & Herren, Quali 5 km

16.15 Uhr: Springen der Damen, Quali HS 102

Donnerstag, 23. Februar

11.45 Uhr: Langlauf der Damen & Herren, Sprint-Quali

14.10 Uhr: Langlauf der Damen & Herren, Sprint-Finali

16.40 Uhr: Springen der Damen, HS 102

Freitag, 24. Februar

11.20 Uhr: Nordische Kombination der Damen, Springen HS 102

13.50 Uhr: Nordische Kombination der Damen, Langlauf 5 km

15.00 Uhr: Langlauf der Herren, Skiathlon

17.05 Uhr: Springen der Herren, Quali HS 102

Samstag, 25. Februar

9.45 Uhr: Nordische Kombination der Herren, Springen HS 102 (zum Teil im Stream)

12.15 Uhr: Springen der Damen, Team HS 102

14.00 Uhr: Langlauf der Damen, Skiathlon

15.15 Uhr: Nordische Kombination der Herren, Langlauf 10 km

16.30 Uhr: Springen der Herren, HS 102

Sonntag, 26. Februar

10.15 Uhr: Nordische Kombination der Damen & Herren, Mixed Team Springen HS 102 (zum Teil im Stream)

12.25 Uhr: Langlauf der Damen & Herren, Quali Team-Sprint (Beginn im Stream)

13.30 Uhr: Langlauf der Damen & Herren, Finali Team-Sprint

14.45 Uhr: Nordische Kombination der Damen & Herren, Mixed-Team Langlauf, 4x5 km

16.30 Uhr: Springen der Damen & Herren, Mixed-Team HS 102

Dienstag, 28. Februar

12.10 Uhr: Langlauf der Damen, 10 km frei

18.15 Uhr: Springen der Damen, Quali HS 138

Mittwoch, 1. März

10.45 Uhr: Nordische Kombination der Herren, Team-Springen HS 138 12.15 Uhr: Langlauf der Herren, 15 km frei

14.45 Uhr: Nordische Kombination der Herren, Team-Langlauf 4x5 km 17.15 Uhr: Springen der Damen, HS 138

Donnerstag, 2. März

12.15 Uhr: Langlauf der Damen, Staffel 4x5 km

17.20 Uhr: Springen der Herren, Quali HS 138

Freitag, 3. März

12.25 Uhr: Langlauf der Herren, Staffel 4x10 km (Beginn im Stream) 17.15 Uhr: Springen der Herren, HS 138

Samstag, 4. März

10.15 Uhr: Nordische Kombination der Herren, Springen HS 138 (zum Teil im Stream)

12.30 Uhr: Langlauf der Damen, 30 km klassisch (Beginn im Stream) 14.55 Uhr: Nordische Kombination der Herren, Langlauf 10 km

16.15 Uhr: Team-Springen der Herren, HS 138

Sonntag, 5. März

12.50 Uhr: Langlauf der Herren, 50 km klassisch (Beginn im Stream)

Die nordische Ski-WM im Hitradio Ö3

Die Ö3-Hörer/innen sind bei allen Medaillenentscheidungen mit österreichischen Hoffnungen live dabei. Das Ö3-Sportreporter-Team Wolfgang Eichinger und Veronika Kratochwil-Marchsteiner berichtet live aus Planica von der nordischen WM und liefert neben aktuellen News auch Vorschauen, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews.

Die nordische Ski-WM auf sport.ORF.at und im ORF TELETEXT

Sport.ORF.at und der ORF TELETEXT gestalten umfangreiche redaktionelle Schwerpunkte zur nordischen Ski-WM: Vorschauen, aktuelle Storys und Analysen – stets mit dem Fokus auf die österreichischen Sportlerinnen und Sportler – sowie Live-Ticker, WM-Kalender und Ergebnis- und Medaillenlisten bieten laufend umfassende Informationen zum Geschehen. Alle ORF-TV-Übertragungen sowie umfassende Video-on-Demand-Angebote können auf der ORF-TVthek und im sport.ORF.at-Newsroom abgerufen werden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at