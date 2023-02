TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Ausgabe vom Sonntag, 19. Februar 2023, von Marco Witting: "Stillstand als Dauerzustand"

Es braucht endlich Lösungen, damit die Umwelt und die Anrainer nicht länger im Winter vom Verkehr überrollt werden.

Innsbruck (OTS) - Man kann sich auf wenig verlassen im Leben. Doch darauf, dass es sich am Wochenende im Winter auf den Hauptverbindungen in Tirol staut, kann man sich verlassen. Der Stillstand hat Tradition. Er ist in den Alltag übergegangen. Seit Jahren. Seit Jahrzehnten. Die Einheimischen, jene, die an diesen Routen im Zillertal, im Außerfern oder im Unterland leben, haben längst resigniert. Am Samstag von Reutte nach Innsbruck fahren? Nicht einmal wenn es sein muss. Und viele Anrainer fühlen sich verlassen. Sie planen ihre Leben um den Stau herum. Verbesserung? Nicht in Sicht.

Dieses Land braucht den Tourismus. Das sollte jedem klar sein. Doch wie das mittlerweile seltsam anmutende Wort Fremdenverkehr schon sagt, kommt damit auch Verkehr ins Land. Sehr viel Verkehr. Und Politiker und Touristiker haben es bisher nicht geschafft, groß etwas daran zu ändern, dass dieser nicht die Umwelt, die Straßen und vor allem die Menschen überrollt. Schlappe 90 Minuten Zeitverlust im Außerfern allein vom Fernpass bis zum Grenztunnel gestern sind ein eindrucksvolles Zeichen dafür, dass sich rein gar nichts am Anreiseverhalten geändert hat. Obwohl man seit 20 Jahren darüber philosophiert. Der Samstag bleibt der Tag für den „Wechsel“. Die Anreise mit dem Zug bleibt die Ausnahme.

Andere Ideen? Die beschränken sich weiterhin allein darauf, dass man neue Straßen fordert. Die, das wird jeder Verkehrsplaner bestätigen, das Problem nur an den nächsten Ort verlagern oder letztlich noch mehr Verkehr anziehen. Es muss schon lange Bewegung in die Debatte darüber kommen, wie Verkehr in Tirol künftig gedacht wird. Stillstand hatten wir genug!



