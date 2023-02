Polizei-Spitzensport: Jiu-Jitsu Duo verlässt Sportbühne

Sportlerinnen wurden vom Innenminister aus BMI-Spitzensportkader verabschiedet - Beide versehen künftig Dienst in der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit.

Wien (OTS) - „Mirnesa und Mirneta Becirovic haben in den vergangenen zehn Jahren herausragende Leistungen für den Polizeisport in Österreich vollbracht“, sagte Innenminister Gerhard Karner anlässlich der Verabschiedung von Mirnesa und Mirneta Bećirović aus dem Spitzensport-Kader des Innenministeriums.

Karner betonte: „Mirnesa und Mirneta Bećirović verkörpern Teamgeist, Ehrgeiz, Engagement und Disziplin. Sei es im Arbeitsalltag in ihren Stammdienststellen, den Polizeiinspektionen Mödling und Wiener Neudorf, innerhalb der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit oder bei den zahlreichen Wettbewerben, aus denen sie siegreich hervorgegangen sind und uns durch ihre Leistungen mit Stolz erfüllt haben.“

„Der Polizeisport ist eine wichtige Säule für den österreichischen Spitzensport, wie auch die jüngsten Erfolge von Polizeisportlerinnen und Polizeisportlern bei der derzeit laufenden Ski-WM in Frankreich zeigen“, ergänzte der Innenminister.

Zwtl.: Unschlagbares Duo

Mirnesa und Mirneta Bećirović sind seit 1. Jänner 2012 Mitglieder im Spitzensport-Kader des Innenministeriums. In ihrer Zeit als Spitzensportlerinnen in der Disziplin Jiu-Jitsu Duo gingen sie aus zahlreichen Wettbewerben siegreich hervor. 2021 verlieh ihnen der Präsident des Internationalen Jiu-Jitsu Verbandes den „Dedication Award“, da sie zehn Jahre in Folge ungeschlagen waren. Neben sportlichen Leistungen feierten die Spitzensportlerinnen im Jahr 2021 auch berufliche Erfolge. Beim Aufnahmeverfahren für die Ausbildung zu dienstführenden Beamtinnen und Beamten erreichten Mirnesa und Mirneta Bećirović bundesweit die ersten beiden Plätze.

