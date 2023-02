Bedeutender Zuchterfolg im Südamerikahaus

Erneuter Zuwachs bei den Zweifingerfaultieren: Anfang Februar wurde ein Baby geboren.

Stubenberg (OTS) - Seit ihrer Vergesellschaftung im Jahr 2016 sind die Zweifingerfaultiere Speedy und Gonzalez ein Garant für Nachwuchs. Nach einer Tragzeit von circa neun Monaten kam ihr bereits sechstes Kind auf die Welt. Die Geschlechterbestimmung wird aller Voraussicht nach in sieben Monaten erfolgen. Diese regelmäßigen Geburten im Rahmen des Europäischen Zuchtbuchs (ESB) stellen einen überaus beachtlichen Erfolg dar.

Bis dato sind im oststeirischen Tierpark ausschließlich weibliche Faultiere zur Welt gekommen. Die älteren Schwestern wurden im Rahmen des Zuchtprogramms an andere Zoos abgegeben. Die Jungtiere leben in zoologischen Einrichtungen in Polen, Großbritannien und Deutschland.

Gemeinsam mit Aras, Nasenbären, Maras, Tapiren und Capybaras, die auch Wasserschweine genannt werden, leben sie im Südamerikahaus. Seine/Ihre Zeit verbringt der/die jüngste Zoobewohner*in ausgestreckt am Bauch der Mutter, stets bereit zur Nahrungsaufnahme.

Ursprünglich stammen Zweifingerfaultiere aus dem nördlichen Südamerika, wo sie Gebiete von feuchten tropischen Regenwäldern im Tiefland des Amazonasbeckens bis in Nebelwälder in Höhen von circa 2400 Metern bewohnen. Die Ernährung ist in Form von Blättern, Knospen, Früchten und Beeren vorrangig vegetarisch.

Öffnungszeiten in den steirischen Semesterferien:

Vom 16. bis 26. Februar 2023 ist die Tierwelt täglich von 10:00 bis 15:30 Uhr geöffnet. Ausnahme: Am Faschingdienstag schließt die Kassa um 13:00 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Tierwelt Herberstein

Steir. Landestiergarten GmbH

Karin Winkler

Leitung Marketing/PR

0664 8865 4094

k.winkler @ tierwelt-herberstein.at

www.tierwelt-herberstein.at