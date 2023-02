„IM ZENTRUM“: Alptraum Ukrainekrieg – Was stoppt Putin?

Wien (OTS) - Seit knapp einem Jahr herrscht Krieg in Europa. Am 24. Februar 2022 startete der russische Präsident Putin den Angriff auf die Ukraine. Mit seinem Ziel, das Nachbarland rasch militärisch und politisch in die Knie zu zwingen, ist er bis jetzt gescheitert. Die Ukraine konnte bisher mit enormer militärischer und finanzieller Unterstützung des Westens standhalten. Seither führt Russland vor allem im Osten der Ukraine einen Zerstörungskrieg, der ganze Landstriche unbewohnbar gemacht hat. In Europa wird immer mehr darüber diskutiert, ob sich das Schicksal der Ukraine auf dem Schlachtfeld oder in Friedensgesprächen entscheidet. Welcher Weg führt zum Frieden? Wird die Münchner Sicherheitskonferenz dieses Wochenende eine Antwort darauf finden? Kann die Ukraine Russland militärisch besiegen? Wird Putin aufgeben? Ist die Europäische Union an der Seite der Ukraine schon Kriegspartei? Und wie weit hat diese Politik mit inzwischen zehn Sanktionspaketen Rückhalt in der Bevölkerung?

