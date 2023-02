„Hohes Haus“ über eine Zeitenwende – Energiewende?

Am 19. Februar um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 19. Februar 2023, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Zeitenwende – Energiewende?

Zeitenwende, Zerstörung der Nachkriegsordnung, größtes Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa: Kommenden Freitag jährt sich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Geschätzte 300.000 Tote und Verwundete sind bisher zu beklagen. Darüber hinaus sind die wirtschaftlichen und politischen Folgeschäden noch gar nicht vollumfänglich absehbar. Europa ist einig und geschlossen wie nie. Auf den Schlachtfeldern der Ukraine entscheidet sich auch unser Schicksal. Die Europäische Union arbeitet mittlerweile das zehnte Sanktionspaket gegen Russland aus. Öl- und Gaspreisdeckel sind in Kraft. Läutet die Zeitenwende auch die Energiewende ein?

Klimawandel – Klimaproteste

Der Klimawandel wird auch in Österreich immer stärker spürbar und zum wachsenden Problem. Ein Musterbeispiel für die Auswirkungen der Klimaerwärmung ist der Neusiedler See im Burgenland: Der Wasserspiegel befindet sich seit vergangenem Jahr auf einem Rekordtiefstand. Die Folgen sind noch nicht absehbar. Die Regierung muss klimapolitisch aktiver werden, fordern die sogenannten „Klimakleber/innen“ der Letzten Generation auch in dieser Woche lautstark auf Wiens Straßen. Bisher passiere zu wenig, heißt es auch von SPÖ und NEOS. Marcus Blecha fasst die klimapolitische Woche zusammen.

Zum Themenschwerpunkt der Sendung führt Rebekka Salzer eine Studiodiskussion mit Karin Doppelbauer, Energiesprecherin NEOS, und Lukas Hammer, Energiesprecher Die Grünen.

