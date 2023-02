ORF-„Pressestunde“ mit Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer

Am 19. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Trotz niedriger Arbeitslosigkeit droht Österreich ein Mangel an Arbeitskräften. ÖVP-Wirtschaftsminister Kocher möchte deshalb die Vollzeitbeschäftigung stärken und hat Kürzungen bei Sozialleistungen für Teilzeitbeschäftigte ins Spiel gebracht. Was hält AK-Präsidentin Renate Anderl von dieser Idee? Was hilft aus ihrer Sicht gegen den Fachkräftemangel? Wie viel Zuwanderung braucht der österreichische Arbeitsmarkt? Die hohe Inflation belastet die Menschen weiterhin stark. Reichen die Maßnahmen der Regierung, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlasten? Was ist zu tun, um die gestiegenen Kosten für Wohnen und Lebensmittel abzufedern? Und wie sieht die AK-Präsidentin die Diskussion um die Parteispitze in der SPÖ?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 19. Februar 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Veronika Dolna

„Kleine Zeitung“

und

Helma Poschner

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at