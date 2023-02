„Sport am Sonntag“ mit der ÖFB-Cup-Auslosung live und Nina Ortlieb und Eva Pinkelnig im Gespräch

Am 19. Februar um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 19. Februar um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Nina Ortlieb: Die Vize-Weltmeisterin live im Studio

Nach 19 Operationen schreibt die leidgeprüfte Vorarlbergerin bei den Weltmeisterschaften ein Ski-Märchen.

Ski-WM: Erfolge, Enttäuschungen, Emotionen – die große WM-Bilanz Die besten Momente, die größten Überraschungen, die emotionalsten Geschichten.

Eva Pinkelnig: Die Gold-Favoritin im Live-Gespräch

Kurz vor den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica springt die Gesamtweltcup-Führende in Rasnov um Spitzenplätze.

Biathlon-WM: Die Silber-Sensation durch Lisa Hauser und David Komatz Nach einer schwierigen WM erobert das Duo Hauser/Komatz in der Single-Mixed-Staffel die Silbermedaille.

Snowboard-WM: Die ÖSV-Asse kämpfen in Georgien um Medaillen

Die Parallel-Boarder/innen eröffnen mit Medaillenchancen die WM in Bakuriani.

ÖFB-Cup: Die Semifinal-Auslosung live

Die letzten Vier: LASK, Rapid, Ried, Sturm.

