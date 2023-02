Die „ROMY“-Nominierten in Film- und Serienhighlights im ORF-Fernsehen

Voting läuft bis 19. März

Wien (OTS) - Das Voting für die „KURIER ROMY 2023“ hat begonnen! Das Fernsehpublikum kann bis zum 19. März via romy.at oder KURIER-Voting-Coupon abstimmen und entscheiden, wer die beliebtesten TV-Stars des Jahres sind. Die Verleihung ist im Rahmen der Gala „KURIER ROMY 2023 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ am Samstag, dem 22. April 2023, um 21.10 Uhr in ORF 2 zu sehen. Unter den Nominierten in neun Kategorien finden sich auch in diesem Jahr zahlreiche ORF-Stars (weitere Infos dazu unter tv.ORF.at/Romy). Der ORF ehrt die Nominierten aus diesem Anlass in seinen TV-Programmen mit einem „ROMY“-Schwerpunkt mit zahlreichen Premieren und Dacapos von ORF-Filmen und -Serien sowie weiteren Top-TV- und Kinoproduktionen.

ORF 2 zeigt am 1. März um 23.55 Uhr das Drama „Mein Vater, meine Frau und meine Geliebte“ mit Gerti Drassl, das zur Zeit des Ersten Weltkriegs spielt. In „Vals“ dreht sich am 3. März um 0.05 Uhr in ORF 2 alles um das Leben in einem abgeschlossenen Tal in Nordtirol während des Zweiten Weltkriegs. Ein Wiedersehen mit Gerti Drassl – und auch Gerhard Liebmann – gibt es zudem am 14. März um 0.05 Uhr in ORF 2 im nach einer wahren Begebenheit erzählten Film „Das Wunder von Kärnten“ über die sensationelle Rettung eines dreijährigen Mädchens.

Pia Hierzegger muss sich am 15. März um 20.15 Uhr in ORF 2 mit „Risiken und Nebenwirkungen“ auseinandersetzen, wenn die Debatte rund um eine Spenderniere für Aufruhr sorgt. Am 19. März ist sie zudem um 23.05 Uhr in ORF 2 zu sehen, wenn ihrer Film-Schwester „Der Boden unter den Füßen“ wegzubrechen droht. Verena Altenberger erlebt am 27. März um 20.15 Uhr in der gleichnamigen romantischen Komödie in ORF 2 als auf jüdische Literatur spezialisierte Buchhändlerin ein „Schönes Schlamassel“.

In „Ein Geheimnis im Dorf – Schwester und Bruder“ ist Franziska Weisz am 23. Februar um 0.05 Uhr in ORF 2 eine Bürgermeisterin mit einem dunklen Geheimnis. In der Fortsetzung der Heimatfilmreihe begibt sie sich am 9. März um 0.05 Uhr in ORF 2 auf eine „Treibjagd im Dorf“. Die neue Serie „Der Schwarm“ nach dem Bestseller von Frank Schätzing, in der Franziska Weisz ebenfalls mitwirkt, startet am 6. März in ORF 1 mit einer Doppelfolge um 20.15 und 21.05 Uhr Uhr. Am 7. und 8. März sind je drei Folgen des ORF-1-Serienevents zu sehen, jeweils um 20.15, 21.05 und 21.55 Uhr. „In Liebe vereint“ erzählt am 16. März um 0.05 Uhr in ORF 2 die Liebesgeschichte zweier Bauernkinder, die dem unerbittlichen Streit ihrer Väter trotzen. Am 16. April ist Franziska Weisz als Ermittlerin im „Tatort“-Einsatz, wenn in „Verborgen“ um 20.15 Uhr in ORF 2 ein neuer Fall auf sie wartet.

Simon Schwarz begibt sich am 19. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1 in einer Buddy-Komödie gemeinsam mit seinen Schulfreunden auf „Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken“. Am 7. März heißt es für ihn um 0.15 Uhr in ORF 2 „Quintett komplett“. In einer neuen Ausgabe der Reihe „Die Eifelpraxis“ dreht sich für Simon Schwarz am 8. März um 20.15 Uhr in ORF 2 alles um „Familiengeheimnisse“. In die Rolle des kultigen Ermittlers Rudi Birkenberger aus der „Eberhofer-Saga“ schlüpft er am 18. März („Grießnockerlaffäre“), 1. April („Sauerkrautkoma“) und 15. April („Leberkäsjunkie“) jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1.

Thomas Stipsits ist am 28. Februar um 0.55 Uhr in „Kater“ in ORF 1 zu sehen. In der ORF-Stadtkomödie „Geschenkt“ nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Glattauer wird er am 18. März um 23.30 Uhr in ORF 1 zum Glücksengerl.

Gerhard Liebmann wandert in Dacapos des siebenten („Wut“, 11. März), achten („Sehnsucht“, 18. März) und neunten („Schuld“, 25. März) Teils der ORF/ZDF-Thrillerreihe jeweils um 22.00 Uhr in ORF 2 auf den „Spuren des Bösen“.

Bei der „Soko Donau“ ermittelt Michael Steinocher in Dacapos am 14., 21. und 28. März sowie am 4., 11., und 25. April jeweils um 21.05 Uhr in ORF 1.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at