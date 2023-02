"Putins mörderischer Angriff" – PULS 24 Spezial-Woche zu einem Jahr Krieg in der Ukraine

PULS 24 zeigt am Montag um 21:15 Uhr eine Sondersendung mit hochkarätigen Gästen. Schwerpunkte bei "WildUmstritten", "Pro & Contra", "Milborn", Café Puls & "Exakt"

Wien (OTS) - Am 24. Februar 2022 greift Russland die Ukraine an. Laut Präsident Wladimir Putin und seiner russischen Propaganda-Maschinerie sei es eine "spezielle Militäroperation" im Nachbarland. Auch ein Jahr danach herrscht noch immer Krieg. In "Putins mörderischer Angriff – Ein Jahr Ukraine-Krieg" wirft PULS 24 am Montag, 20. Februar um 21:15 Uhr, einen detaillierten Blick auf das Kriegsgeschehen und beleuchtet mit hochkarätigen Gästen, spannenden Analysen und Einschätzungen die Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine.

Ex-Trump-Sicherheitsberater John Bolton spricht im exklusiven Interview mit PULS 24 News Anchor Thomas Mohr über die Auswirkungen auf die Sicherheitslage in den USA und der Welt.

Live aus Kiew gibt Journalist Thomas Seifert (Wiener Zeitung) einen Lokalaugenschein aus der Hauptstadt. Zu Gast im Studio bei Manuela Szinovatz und Thomas Mohr sind Militärexperte Gerald Karner, Politikwissenschaftler Gerhard Mangott, Journalistin Simone Brunner (Die Zeit) und der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets.

"WildUmstritten" thematisiert am Montag, 20. Februar, um 20:15 Uhr den Krieg in der Ukraine. Zu Gast bei Moderator Werner Sejka sind Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache, Politikberater Rudi Fußi und Klimaaktivistin Lena Schilling.

Auch „Pro und Contra“ steht am Dienstag, 21. Februar, um 21:15 Uhr ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. „Keine Aussicht auf Frieden?“ fragt PULS 24-Infodirektorin Corinna Milborn u.a. Politikwissenschafterin Velina Tchakarova, ÖVP-EU-Delegationsleiter Othmar Karas, Medienmanager Veit Dengler und den früheren Diplomaten und SPÖ-Politiker Andreas Mailath-Pokorny.

Bei „Milborn“ am Mittwoch, 22. Februar, um 21:15 Uhr sind u.a. Außenminister Alexander Schallenberg und Finanzminister Magnus Brunner auf PULS 24 zu Gast und sprechen mit Corinna Milborn über die Rolle Österreichs ein Jahr nach Kriegsbeginn, Teuerung in allen Bereichen und den Ausblick auf das kommende Jahr.

"EXAKT - Das PULS 4-Magazin" widmet sich am Donnerstag, 23. Februar, um 22:25 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN dem Thema Fake News und zeigt die russischen Propaganda-Lügen in Zeiten des Krieges auf.

Café Puls widmet der Invasion in der Ukraine kommende Woche einen Themenschwerpunkt und beleuchtet die Geschichten und Schicksale aus dem Leben jener Menschen, für die der Krieg seit einem Jahr Alltag ist. Dazu schaltet Café Puls live zu einer Kollegin vor Ort in Kiew und spricht mit spannenden Studio-Gästen über die Hintergründe.

Das Newsportal puls24.at berichtet kommende Woche ausführlich und mit spannenden Schwerpunkt-Geschichten über den Krieg in der Ukraine. Aus Anlass des Jahrestags steht PULS 24 die gesamte Woche ganz im Zeichen des Kriegs in der Ukraine und zeigt unter anderem zahlreiche Dokus:

20.02.2023

20:15 Uhr: WildUmstritten

21:15 Uhr: PULS 24 Spezial: Putins mörderischer Angriff – Ein Jahr Ukraine-Krieg

21.02.2023

21:15 Uhr: Pro und Contra

22.02.2023

21:15 Uhr: Milborn

23.02.2023

22:25 Uhr: Exakt - Das PULS 4-Magazin (PULS 4 & ZAPPN)

24.02.2023

21:15 Uhr Putins Krieg – Die Reportage

21:45 Uhr Kampf um Kiew – Der Euromaidan

22:40 Uhr Putins Männer fürs Grobe – Spezialeinheiten in Russland

25.02.2023

20:15 Uhr Putins Russland – Vom Spion zum Präsidenten

21:10 Uhr Putins Russland – Gegner im Visier

22:05 Uhr Putins Russland – Der ewige Präsident

26.02.2023

20:15 Uhr Litvinenko – Was wirklich geschah

21:10 Uhr Der Fall Nawalny: Putins Killern auf der Spur

