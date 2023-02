„Die Menschen sind verzweifelt und fürchten sich!“

Wolfgang Wedan, Nothilfe-Koordinator von Jugend Eine Welt, berichtet live aus Syrien.

Wien (OTS) - „Die Situation ist herzzerreißend – Elend wohin man schaut“, berichtet Wolfgang Wedan über die aktuelle Lage in Syrien. Der Nothilfe-Koordinator der österreichischen Hilfsorganisation Jugend Eine Welt ist seit zwei Tagen in den vom schweren Erdbeben betroffenen Regionen in Syrien unterwegs. Auch wenn der Steirer ein ausgewiesener Experte im Katastrophen-Management ist und im Speziellen viel Erfahrung in der Erdbeben-Nothilfe mitbringt, ist er vom großen Leid der vom Erdbeben betroffenen Kinder und ihrer Familien bestürzt.

Spenden kommen an

Umso wichtiger ist es, dass die Hilfe bei den Menschen tatsächlich jetzt ankommt. Um dies zu gewährleisten, arbeiten die langjährigen PartnerInnen von Jugend Eine Welt vor Ort in der Region – die Don Bosco Schwestern und Salesianer Don Boscos – eng mit ihren im Libanon sitzenden OrdenskollegInnen zusammen. „Heute in der Früh brachte ein Autobus der Don Bosco Schwestern aus dem Libanon viele wichtige Hilfsgüter. Darunter Lebensmittel, warme Kleidung und Schuhe“, erzählt Wedan weiter. Er selbst ist bei den Partnerinnen in Aleppo untergebracht, deren Gebäude durch das Beben nicht sehr schwer beschädigt wurde.

„Die Nacht war eiskalt, die Don Bosco Schwestern haben aktuell keinen Strom. Es gab viele kleine und ein größeres Nachbeben mit der Stärke von 5,2. Es ist extrem gefährlich hier. Die Menschen fürchten sich und sind verzweifelt“, so Wedan zur aktuellen Lage in Aleppo. Er ist im Moment dabei, sich einen Überblick zu verschaffen, um dann weitere effiziente Hilfsmaßnahmen in die Wege leiten zu können.

„Dank großzügiger Spenderinnen und Spender hier in Österreich ist es uns möglich, den Erdbebenopfern zu helfen – bitte helfen auch Sie mit, um das große Leid etwas zu lindern“, appelliert Jugend Eine Welt-Geschäftsführer Reinhard Heiserer.

Spendenkonto Jugend Eine Welt:

IBAN: AT66 3600 0000 002 4000, Kennwort: Nothilfe Erdbeben

