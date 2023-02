SWV NÖ-Thomas Schaden: „Wo sind die Guthaben-Zinsen hin?“

Fairness der Banken gegenüber ihren KundInnen und den kleinen Unternehmen gefordert.

St.Pölten (OTS) - „Es ist schwierig genug, in Zeiten wie diesen zu sparen oder auch ein stabiles Plus am Konto zu haben – und selbst wenn man eines hat, bekommt man jetzt rein gar nichts dafür. Braucht man aber einen Kredit oder kommt ins Minus, werden die Zinsen vier- bis fünfmal so hoch wie vor der Erhöhung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank!“, ärgert sich Thomas Schaden, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ. „Habenzinsen gibt es, wenn überhaupt, oft erst ab 100.000 Euro Guthaben. Ein Betrag, der für viele Menschen und kleine Unternehmen unerreichbar ist.“

„Banken bereichern sich hier rücksichtslos auf Kosten der Menschen, sie erhöhen die Sollzinsen und lassen die Habenzinsen bei NULL – und geben gleichzeitig kleinen Unternehmen nicht einmal die Chance auf dringend benötigte Investitionen oder Abfederung ihrer Verluste durch die Teuerung. Das muss endlich aufhören, die Menschen und die Wirtschaft gehören gerade jetzt unterstützt“, fordert Thomas Schaden.

