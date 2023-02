WKÖ-Schiedsinstitution VIAC baut CEE-Netzwerk aus

„VIAC Community Ambassador Network“ fördert Angebot in CEE-Ländern – Anzahl Schiedsverfahren 2022 gestiegen

Wien (OTS) - Das Vienna International Arbitral Centre (VIAC), die Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich, baut seine internationalen Aktivitäten weiter aus: „Mit unserem neuen VIAC-Botschafter-Netzwerk bündeln wir Synergien und erweitern unser Leistungsspektrum für Unternehmen in Österreich und dem CEE-Raum. Das ist ein weiterer Baustein, mit dem wir den Standort Wien als führendes Streitbeilegungs-Zentrum in Mittel- und Osteuropa stärken“, erklärt VIAC-Präsident Nikolaus Pitkowitz vor dem ersten „Kongress der VIAC-Ambassadors“ in der WKÖ in Wien.

Das Event ist der offizielle Startschuss für das neue „VIAC Community Ambassador Network (CAN)“, das im vergangenen Jahr initiiert wurde. Bisher konnte die Wiener Schiedsinstitution rund 30 Top-Jurist:innen in CEE-Ländern als „VIAC-Botschafter:innen“ gewinnen. VIAC-Generalsekretärin Niamh Leinwather: „Als VIAC profitieren wir von ihrem Know-how, ihren Netzwerken und Kenntnissen über die lokalen Märkte. Dadurch können wir unser Angebotsportfolio an die Bedürfnisse der Unternehmen ideal anpassen und unsere Leistungen für Unternehmen noch sichtbarer machen.“

Bestandteil der Initiative ist die enge Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den „VIAC-Botschafter:innen“ und den Wirtschaftsdelegierten der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. „Ein starkes Netzwerk und Marktkenntnisse sind gerade im Auslandsgeschäft entscheidend. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Kernkompetenzen VIAC vor Ort punktgenau unterstützen können“, betont der Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, Michael Otter. Neben der Vernetzung der VIAC-Ambassadors stehen die Besonderheiten der Handels- und Investitionsschiedsgerichtsbarkeit in der CEE-Region auf der Agenda der Konferenz.

Zudem blickt die Schiedsinstitution der WKÖ auf ein erfolgreiches 2022 zurück: So sind im Vorjahr 41 neue Schiedsverfahren eingeleitet worden, insgesamt waren damit 60 Verfahren anhängig, bei denen es um einen Streitwert von 1,03 Mrd. Euro ging. Beide Werte lagen deutlich über jenen der vergangenen drei Jahre. Erfreulich ist, dass VIAC immer mehr von Unternehmen aus der CEE-Region für die Administration von Rechtsstreitigkeiten zwischen Firmen beauftragt wird.

VIAC unterstützt seit mehr als 45 Jahren Vertragsparteien aus aller Welt

Die Wirtschaftskammer Österreich hat mit dem Vienna International Arbitral Centre eine der führenden europäischen Schiedsinstitutionen. VIAC unterstützt seit mehr als 45 Jahren Vertragsparteien aus aller Welt bei der Beilegung von internationalen Handelsstreitigkeiten durch die Administration der anhängig gemachten Schiedsfälle nach seiner Schieds- und Mediationsordnung. Schiedsverfahren sind die gängigste Art der Beilegung von Handelsstreitigkeiten. Im Vergleich zu staatlichen Verfahren ist ein Schiedsverfahren in der Regel unkomplizierter, schneller und günstiger, zudem kann ein Schiedsspruch praktisch weltweit vollstreckt werden. (PWK051/ST)

Informationen über das Vienna International Arbitral Centre finden Sie HIER: https://www.viac.eu/de/

