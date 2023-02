„Bürgeranwalt“: Falsche Adresse – ein Ort, fünf Hauptstraßen

Klaus Unterberger präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 18. Februar 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Falsche Adresse – ein Ort, fünf Hauptstraßen

Verwirrspiel um gleichlautende Adressen in St. Martin an der Raab im Südburgenland. In der rund 2.000 Einwohner/innen zählenden Gemeinde gibt es insgesamt fünf Hauptstraßen. Dies führt dazu, dass Post, Zustelldienste, aber auch Einsatzkräfte immer wieder versehentlich die falsche Adresse anfahren. Die Adresse Hauptstraße 37 etwa gibt es drei Mal. Kurz vor Weihnachten kam es deswegen zu einem fehlgeleiteten Einsatz des Roten Kreuzes. Volksanwältin Gaby Schwarz fordert daher die Gemeindevertretung auf, die Bezeichnungen der Straßen zu ändern.

Betrug in der Bank?

Als Frau Weinert zur Erwachsenenvertreterin ihrer an Demenz erkrankten Schwester bestellt wird, entdeckt sie, dass auf den Konten und im Safe bei einer Bank im Waldviertel „einiges nicht stimmt“. Mehrere hunderttausend Euro sind verschwunden. Frau Weinert engagierte einen Anwalt und erstattete Anzeige. Hat ein Privatkundenbetreuer die betagte Bankkundin um viel Geld betrogen?

Sturz wegen eines Loches im Gehsteig – haftet der Wegehalter?

Der 81-jährige Herr M. stürzte auf einem Gehsteig in Wien, die Asphaltdecke brach plötzlich ein. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Die Haftpflichtversicherung der für Straßenverwaltung und Straßenbau zuständigen MA28 verweigerte aber zunächst jegliche Entschädigungsleistung, da der unter der Asphaltdecke gebildete Hohlraum nicht vorhersehbar gewesen sei. Volksanwältin Gaby Schwarz vermutete hingegen grobe Fahrlässigkeit des Wegehalters und forderte Schadenersatz für Herrn M. Jetzt gibt es ein finanzielles Angebot für ihn.

