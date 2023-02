Eine entführte Puppe und ein gefesselter Arzt am ORF-1-Serienmontag

„Schnell ermittelt“ in einem neuen Fall und Dacapo-Folge für die „Vier Frauen“ am 20. Februar

Wien (OTS) - Eine entführte Puppe, ein brutaler Überfall und eine wenig erfreuliche Familienzusammenkunft – „Schnell ermittelt“ wieder und steht in einer neuen Folge am ORF-1-Serienmontag, dem 20. Februar 2023, um 20.15 Uhr beruflich wie privat vor jeder Menge neuer Herausforderungen. Und auch die „Vier Frauen“ sind wieder in ihrem Element, wenn eine tote Französin und ein gefesselter Arzt um 21.05 Uhr so manches Rätsel aufgeben.

Schnell ermittelt – Niklas Neumann (Montag, 20. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Fiona Hauser, Michael Pink, Markus Freistätter und Margarethe Tiesel; Regie: Michi Riebl

Der millionenschwere Baumarkterbe Niklas Neumann (Markus Freistätter) ruft Angelika (Ursula Strauss) an, weil seine Yasmin entführt wurde. Als Angelika und Franitschek (Wolf Bachofner) feststellen, dass es sich bei Yasmin lediglich um eine Puppe handelt, wollen sie von diesem Fall lieber die Finger lassen. Aber so einfach ist das gar nicht, denn die Haushälterin, die Hundesitterin und auch der Gärtner berichten von einem brutalen Überfall. Das Privatermittlerduo begibt sich auf die Suche nach realen Erpressern, die drei Millionen Euro für die nicht so reale Yasmin fordern. Angelikas Tochter, Kathrin (Fiona Hauser), hat ihren Besuch angekündigt – aber weder Angelika noch Stefan (Andreas Lust) sind anfangs begeistert von der Idee, einen gemeinsamen Abend zu verbringen.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Vier Frauen und ein Todesfall – Schmachtfetzen (Montag, 20. Februar, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren, Martina Poel, Charly Rabanser, Gerhard Greiner und Andreas Kiendl; Regie: Wolfgang Murnberger

Dr. Klaus (Nikolai Gemel) nimmt die Betreuungsarbeit seiner Patientin, der Französin Bernadette (Isabel Karajan), etwas zu genau und besucht diese in ihrem Haus. Als die „Vier Frauen“ Bernadette tot im Wohnzimmer finden und Dr. Klaus daneben gefesselt und unter Drogeneinfluss am Piano sitzt, bringt das den geruhsamen Alltag wieder gehörig durcheinander.

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

„Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette siebente Staffel von „Schnell ermittelt“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Vier Frauen und ein Todesfall“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

