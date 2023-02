„Heimat Fremde Heimat“ über Forderung nach Einführung eines Lehramtsstudiums für Ukrainisch

Am 19. Februar um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 19. Februar 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Lehramt für Ukrainisch

Vertreterinnen und Vertreter der ukrainischen Community fordern die Einführung eines Lehramtsstudiums für Ukrainisch am Institut für Slawistik der Universität Wien. Ein solches Studium wäre eine gute Möglichkeit für geflüchtete Studentinnen und Studenten, ihre Sprachkompetenz an Österreichs Schulen einbringen zu können. Auch für die Nostrifizierung des Studiums von geflüchteten Ukrainischlehrerinnen und -lehrern ist ein bestehendes Lehramtsstudium in Österreich eine Grundvoraussetzung. Während sich die Wiener Slawistik für die Idee erwärmen kann, stehen die Verantwortlichen des Rektorats und des Bildungsministeriums dem abwartend bis ablehnend gegenüber. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Den Ahnen auf der Spur

Der 16-jährige Bastian Worsch ist ein Historiker im besten Sinne des Wortes. Seine Werkzeuge sind ein Computer und ein Handy, die ihm Zugang zu seiner Ahnenforschung bieten. Bisher hat der Gymnasiast 15.200 Personen mittels einer Genealogie-Software erfasst. Da der Jungforscher seitens seines Vaters im Kärntner Bergdorf Zell Pfarre / Sele Fara zu Hause ist, entwickelt sich Bastian Worschs täglich breiter werdende Ahnenforschung immer mehr zu einer wichtigen zeitgeschichtlichen Dokumentation der slowenischen Minderheit in Kärnten. Sabina Zwitter berichtet.

Kulturelle Aneignung im Fasching

Mit Kostümen, Krapfen und viel Krawall wird in Österreich traditionell das Ende der Faschingszeit gefeiert. Doch immer häufiger kommen Diskussionen über Verkleidungen auf, die sich über verfolgte Minderheiten lustig machen. Ihre Trägerinnen und Träger stellen Angehörige vermeintlich exotischer Kulturen nach, malen sich ihre Gesichter schwarz an und bedienen sich zahlreicher Stereotype. Was es mit kultureller Aneignung zur Faschingszeit auf sich hat und welche Sensibilität es braucht, hat Samuel Mago recherchiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at